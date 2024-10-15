SUBÜ Personel Daire Başkanlığı, ‘Hizmet İçi Eğitim Programı’ çerçevesinde ‘Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi’ düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Personel Daire Başkanlığı, ‘Hizmet İçi Eğitim Programı’ çerçevesinde ‘Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi’ düzenledi. Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitim, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi’nden Harun Sürmeli tarafından verildi. Sürmeli eğitimde, teknoloji bağımlılığının bireyler üzerindeki etkilerini ele alınırken söz konusu bağımlılıkla başa çıkma yöntemlerine ilişkin tavsiyelerde bulundu. Eğitim sonunda SUBÜ Personel Daire Başkanı Hülya Ayvaz Camcı, Sürmeli’ye teşekkür belgesi takdim etti.

Personel Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada personellerin gelişimlerine katkı sağlamak ve farkındalıklarını artırmak amacıyla hizmet içi eğitim ve etkinliklerin devam edeceği ifade edildi.