SUBÜ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Akademisi Sektör Kampüste Programı’nın paydaşlarından oldu. Program kapsamında üniversitede ‘Toplam Kalite Yönetimi’ isimli üniversite ortak seçmeli dersi açıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Akademisi tarafından hayata geçirilen ‘Sektör Kampüste Programı’ paydaşlarından birisi oldu. Çalışma alanları doğrultusunda güncel bilgilerle donatılmış insan kaynağı yetiştirmek amacıyla firmalar tarafından üniversitelerde açılan dersleri kapsayan program doğrultusunda SUBÜ’de ‘Toplam Kalite Yönetimi Dersi’ başlatıldı. Üniversite ortak seçmeli dersi olarak seçilebilen dersi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Güvenir Kaan Esen verecek.

Sektör Kampüste Programı ile gelişen teknolojilere yönelik ihtiyaç duyulan yetkinlikleri uygulamalı çalışmalarla geliştirmek için iş dünyası ile iç içe bir eğitim modeli geliştirilmesi hedefleniyor. Milli Teknoloji Akademisi çatısı altında yürütülecek, erişilebilirliği ve fırsat eşitliğini temel alan program ile üniversite öğrencilerine Türkiye’nin öncü firmalarına ulaşabilme imkanı sağlanacak.