SUBÜ Egzersiz ve Spor Bilimleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen ve 3 Temmuz-18 Ağustos tarihleri arasında 6 hafta süresince düzenlenecek yaz spor okulları için kayıtlar başladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Egzersiz ve Spor Bilimleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESBAM) tarafından çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel, sosyal ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla organize edilen yaz spor okulları başlıyor. 3 Temmuz 2023 ve 18 Ağustos 2023 tarihleri arasında 6 hafta süreyle 09.30-17.00 saatleri arasında düzenlenecek yaz spor okullarında futbol, basketbol, badminton, tenis, geleneksel okçuluk ve karate branşları yer alacak. Katılımcı öğrencilere seçtikleri iki farklı branşta spor eğitim hizmeti verilecek. ESBAM yaz spor okulları çerçevesinde spor eğitiminin yanı sıra talep edenlere Serdivan Kampüs Cami’nde Kuran-ı Kerim, Din Eğitimi ve ezber derslerini içeren değerler eğitimi de herhangi bir ücret talep edilmeden verilecek. 6-14 yaş aralığında çocuk ve gençlerin kayıt edilebileceği yaz spor okulları için kayıtlar https://esbam.subu.edu.tr/tr adresindeki online form ile yapılacak. Buna ek olarak velilerden matbu başvuru formunu doldurarak ESBAM’a teslim etmeleri istenecek. 0532 264 15 54 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek.