Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında uygulanacak olan zam netleşmeye başladı. Mayıs ayı enflasyon rakamları ile Temmuz zammı için 5 aylık zam oranı netleşti.

TÜİK'in açıklamasına göre mayıs ayında TÜFE yüzde 0.04 oranında yükseldi. Bu sonuçla birlikte yıllık TÜFE yüzde 39.59'a geriledi. Yüzde 40 bandının altına düşmüş oldu.

5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ!

TÜFE'deki bu gerçekleşme önemli, 5 aylık TÜFE mayıs sonuçları ile birlikte yüzde 15.26 oldu. Bu milyonlarca emekli ve memur açısından maaş zamları açısından önemli bir gösterge. 6 aylık enflasyon kadar işçi ve Bağkur emeklileri temmuzda zam alacak. Memur ve memur emeklileri yüzde 8'lik toplu sözleşme zammının üstüne enflasyon farkı alacak.

Temmuz ayında ücret zamları dışında enflasyon dışında belirleyicilerin olması yüksek ihtimal. 5 aylık artış yüzde 15.26 oldu.

Buna göre:

* 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

* 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

* Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

* Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

* 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

* 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA

Milliyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hak-İş Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük memur maaşının en düşük kamu işçisinin maaşının altında kalmayacak şekilde düzenleme yapacaklarını söyledi.

Seçim sonrasında Temmuz ayına kadar yetiştirilmesi beklenen zamlarla ilgili çalışma neticesinde en düşük memur maaşını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 bin lira olacağı şekilde açıkladı.

Kamu işçilerine yüzde 45 zam ve en düşük kamu işçisi maaşını 15 bin liraya çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından ilerlenirse, refah payı katkısıyla birlikte maaş zammının yüzde 45'e ulaşabileceği tahmin ediliyor.

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