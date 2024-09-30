SUBÜ, 3. Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumu’nda Özbekistan’ın 12 üniversitesi ile araştırma-geliştirme, eğitim-öğretim ve sosyal kültürel alanlarda karşılıklı fayda üretimini içeren iş birliği protokolleri imzaladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 3’üncü Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumu’nda Özbekistan’dan 12 üniversite ile iş birliği protokolü imzaladı. İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen imza töreninde SUBÜ adına Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık protokolleri imza altına aldı. Özbekistan’ın 12 üniversitesi ve SUBÜ arasında imzalanan protokoller ile üniversitelerin ortaklığında projeler, eğitimler, çalıştaylar, sempozyumlar, paneller düzenlenmesi; karşılıklı akademik ve idari personel ile öğrenci değişiminin sağlanması; Ar-Ge, tasarım, üretim-ürün geliştirme ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesi hedefleniyor. Daha önce de Özbekistan’dan 7 üniversite ile protokol imzaladıklarını hatırlatan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Gönül bağımızın bulunduğu, ortak bir geçmişe ve kültüre sahip olduğumuz coğrafyalarla yeni iş birlikleri yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Türk dünyası özellikle siyasi alanda atılan adımlarla birlikteliğini güçlendiriyor. Biz de imzaladığımız protokoller ve birlikte iş yürütme çabalarımızla buna katkı sunmaya gayret ediyoruz. Özbekistan gerek nüfusu gerekse sahip olduğu imkanlarla Orta Asya’da öne çıkan ve gelecekte bölge içinde önem kazanacak bir ülke. Güçlü üniversite altyapısı ve insan kaynağı da bunun bir göstergesi. Bu anlamda imzaladığımız iş birliği protokollerinin gelecekte atılacak önemli adımların önünü açacağını düşünüyorum. Bu vesileyle İTÜ ev sahipliğinde düzenlenen 3’üncü Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumu’nun hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.