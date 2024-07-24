SUBÜ Kalite Koordinatörlüğü, üniversitenin tüm birimlerinde uygulanan +1 Eğitim Modelinden duyulan memnuniyete yönelik düzenli olarak gerçekleştirilen anket sonuçlarını açıkladı. Anket sonucunda işverenlerin, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının modelden yüksek oranda memnun oldukları belirlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kalite Koordinatörlüğü, üniversitenin geliştirdiği ve tüm eğitim düzeylerinde uyguladığı +1 Eğitim Modeli’ne yönelik 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı’nda yapılan memnuniyet anketlerinin sonuçlarını yayımladı. Anketle işverenlerin, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının ön lisans düzeyi için 3+1 eğitim modeli, lisans düzeyi için 7+1 eğitim modelinden duydukları memnuniyet ölçüldü. İlgili paydaşların modelden yüksek memnuniyet oranına sahip oldukları tespit edildi. SUBÜ’nün +1 Eğitim Modeli ile her eğitim düzeyinden tüm birimlerdeki öğrenciler, en az bir dönemlerini tam zamanlı olarak iş dünyasında çalışmayla geçiriyorlar.

3+1 eğitim modeli için işverenlere yönelik yapılan ankete yüzde 35’i üretim, yüzde 45’i hizmet ve yüzde 10’u kamu sektöründen olmak üzere toplam 536 işveren katıldı. Katılanların yüzde 55’i Sakarya’dan, yüzde 19’u İstanbul’dan, yüzde 10’u Kocaeli’den, yüzde 16’sı ise diğer şehirlerden olurken; sorulan toplam 16 soru sonucunda işverenlerin 3+1 eğitim modelinden memnuniyet düzeyleri yüzde 88 olarak ölçüldü. 7+1 eğitim modeli için işverenlere yönelik yapılan ankete yüzde 50’si üretim, yüzde 38’i hizmet ve yüzde 2’si kamu sektöründe yer alan 196 işveren katıldı. Yüzde 36’sı Sakarya, yüzde 31’i İstanbul, yüzde 14’ü Kocaeli ve yüzde 19’u diğer illerden olan işverenlerin 7+1 eğitim modelinden memnuniyet düzeyleri yüzde 87 olarak ölçüldü.

Beceri kazanıyorlar

Öğrencilerin 3+1 eğitim modelinden memnuniyetlerini ölçmek için yapılan ankete 723 ön lisans öğrencisi katıldı. 19 soru üzerinden yapılan ankette öğrencilerin memnuniyet oranı yüzde 89 olarak ölçüldü. 7+1 eğitim modeli için yapılan ankete 282 öğrenci katıldı. 19 soruya cevap veren lisans öğrencilerinin 7+1 modelinden memnuniyetleri Uygulamalı Bilimler Fakültesi için yüzde 88, Teknoloji Fakültesi için yüzde 90 ve Turizm Fakültesi için yüzde 95 olarak ölçüldü. Ön lisans öğrencilerinin yüzde 90’ı, lisans öğrencilerinin yüzde 89’u +1 Eğitim Modeli ile ilgili yöneltilen sorulardan memnun olduklarını ifade etti.

Akademisyenler takipte

Öğretim elemanlarının 3+1 eğitim modelinden memnuniyetlerini ölçmek için düzenlenen ankete yüzde 33’ü kadın, yüzde 67’si erkek olmak üzere toplam 94 akademisyen katıldı. Akademisyenlerin 14 soruya verdikleri cevaplar doğrultusunda modelden memnuniyet düzeyleri yüzde 90 olarak ölçüldü. 7+1 eğitim modelinden memnuniyeti ölçmek için düzenlenen ankete toplam 25 akademisyen katıldı. Akademisyenlerin 7+1 modelinden memnuniyetleri yüzde 88 olarak ölçüldü. Akademisyenlerin iş yeri uygulama sorumlusu ile olan iletişimlerinden memnuniyet oranları 3+1 eğitim modeli için yaklaşık yüzde 91, 7+1 Eğitim Modeli için yüzde 89 olarak gerçekleşti.