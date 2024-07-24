İçerenköy Semt Pazarı’nı ziyaret eden Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, tezgahları tek tek dolaşarak esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Alışveriş için pazara gelen yurttaşların da yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Adıgüzel’e bir pazarcı esnafı ise ‘’İlk defa seçimden seçime dolaşmayan bir Başkan görüyoruz. Her zaman bekleriz” diyerek hoşnutluğunu belirtti.

Göreve başladığı günden bugüne aralıksız olarak, ilçeyi adım adım gezerek her fırsatta yurttaşlarla bir araya gelen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in son durağı İçerenköy Semt Pazarı oldu. Bölgede gerçekleştirilen aşure ikramının ardından pazarı da ziyaret ederek esnaf ve yurttaşlarla sohbet eden Başkan Onursal Adıgüzel; tezgâhları tek tek dolaşarak esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

Esnaf ve vatandaşların talep ile şikayetlerini dinledi

Alışveriş için pazara gelen yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Adıgüzel, esnaf ve yurttaşların istek, öneri ve şikâyetlerini dinledi. Adıgüzel, iletilen talepleri en kısa sürede işleme almak ve sorunları çözüme kavuşturmak için yoğun bir çaba göstereceklerini söyledi. Pazar esnafı ile sık sık bir araya gelmeye devam edeceğini vurgulayan Başkan Adıgüzel, Ataşehirlilerin güven ve huzur içerisinde alışveriş yapabilmeleri için şartların iyileştirilip, kontrollerin artırılacağını vurguladı.

‘İlk defa seçimden seçime dolaşmayan bir Başkan görüyoruz’

Başkan Adıgüzel’i karşısında görmekten memnuniyet duyan bir esnaf, “İlk defa seçimden seçime dolaşmayan bir Başkan görüyoruz. Her zaman bekleriz” diyerek hoşnutluğunu belirtti. Ataşehir’e yapılan hizmet ve çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren esnaf ve vatandaşlar, Başkan Adıgüzel’e Ataşehir’e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ifade ettiler.