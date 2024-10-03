SUBÜ’de 2024-2025 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Akademik Genel Kurulu gerçekleştirildi. Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık; eğitim-öğretim de örnek birçok uygulama hayata geçirerek örnek olduklarını, dijital dönüşümü büyük ölçüde tamamladıklarını, Hendek MYO’nun kısa süre içerisinde 2’nci OSB’deki yeni binasına taşınacağını ve ilgili belediyelerin imar uygulamalarından sonra kampüs yeri için Ankara’ya gerekli başvuruları yapacaklarını söyleyerek 4 yıl için belirledikleri 4 hedefe de ulaşacaklarını vurguladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Akademik Genel Kurulu, Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Üniversitenin dijital dönüşümündeki ana unsurlardan kurumsal zekanın tanıtımıyla başlayan genel kurulda, rektör yardımcıları sorumluluk alanlarıyla ilgili sunumlar yaptı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise sunumuyla geride kalan dönemi değerlendirdi ve Güz Yarıyılı’na ilişkin hedefleri paylaştı. Sarıbıyık’ın sunumunun ardından devam eden dış kaynaklı projelerin yürütücülerine ödül takdim edildi. Son olarak ise Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve Prof. Dr. Oğuz Türkay ile Genel Sekreter Doç. Dr. Gökhan Ergen’in de yer aldığı soru-cevap bölümü yapıldı.

Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin bir sunum yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, toplam öğrenci sayısının 31 bin 563’e ulaştığını, uzaktan eğitimde ise 21 dersin çekimlerinin tamamlandığını ve 8 derste çekimlerin devam ettiği bilgisini verdi. +1 Eğitim Modeli kapsamında 2023-2024 Akademik Yılı’nda 3 bin 414 öğrencinin iş dünyasıyla buluştuğunu aktaran Özkan, eğitim-öğretim hedeflerinin lisansüstü eğitimde alan dışı öğrenci öğrenci kabulünün sağlanması, disiplinler arası çalışma, aktif öğrenmenin sağlanması, öğrencilere etkin kariyer danışmanlığı yapılması ve çift ana dal ve yan dal sayısının artırılması olduğunu söyledi.

Yeni proje destekleri

Yaptığı sunumla Ar-Ge faaliyetlerine değinen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nün (BAP) 2024 yılı Eylül ayı itibariyle iç kaynaklı 48 projeye 5 milyon 300 bin TL değerinde destek sağladığını, 2024 yılındaki dış kaynaklı proje sayısının 13 olduğunu ve bu projelerin toplam bütçesinin 18 milyon TL olduğunu paylaştı. Ayrıca BAP üzerinden ‘Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi’ ile ‘Bilimsel Toplantı Düzenleme Projesi’ başlıklarında destek sağlanmaya başlandığı bilgilendirmesini yaptı. Boz, kalkınma hedeflerine yönelik Ar-Ge, araştırma merkezlerinin çalışmalarını destekleme, Ar-Ge çalışmalarının patente uygunluğunun tespitini yapma ve dış kaynaklı proje çağrılarını hedef kitleyle buluşturmanın Ar-Ge hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

55 bin çiftçiye eğitim

Sosyal işler ve topluma katkı çalışmalarına değinen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay ise, Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) Kasım ayı içerisinde Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında saha ziyareti yapacağını belirterek 5 yıllığına akredite olma hedefleri bulunduğunu söyledi. Türkay; engelsiz üniversite çalışmaları doğrultusunda ilk turuncu ve mavi bayrakların alındığını, hedeflerinin yeşil bayrak da almak olduğunu ve bu doğrultuda bekleyen 5 başvuruları olduğu bilgisini verdi. Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (SAYEM) çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü de belirten Türkay, Ziraat Bankası ile yapılan anlaşma doğrultusunda 55 bin genç ve kadın çiftçiye çiftçi eğitimleri verildiğini belirtti.

Her programa bir uluslararası akademisyen

Uluslararasılaşma hedefleri doğrultusundaki çalışmalarının sonuçlarını aldıklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Şu anda 100’ün üzerinde ülkeden 4 bini aşkın uluslararası öğrencimiz var. Bunun yanı sıra ilerleyen süreçte her programımızda en az bir tane uluslararası akademisyenimizin olmasını arzu ediyoruz. Şu anda 5 uluslararası akademisyenimiz var. Uygulama ve araştırma merkezlerimizi daha önce açmış olmanın faydasını şu anda Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) bu anlamdaki kısıtlamaları ile daha iyi anlıyoruz. Bununla birlikte yoğun taleplerimiz sonucunda İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin açılması onaylandı. Hedeflerimiz arasında yer alan dijital dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda tek şifre entegrasyonu, e-imzalı diploma, e-devlet entegrasyonu, Mezun Bilgi Sistemi, Doküman Yönetim Sistemi, sanal pos entegrasyonu hayata geçirildi. Resmi ürünlerimizin satıldığı SUBÜ Store açıldı. Kurumsal zekâ birimlerimizin deneyimlemesi ve taleplerin toplanması için hizmete sunuldu. Yeni web sitemiz de büyük ölçüde hazır. İnşallah deneme sürecinin ardından 2025 yılı ile birlikte hizmete girecek” diye konuştu.

Hendek MYO taşınacak

Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin (MEDEK) ilk saha ziyaretini SUBÜ’ye gerçekleştirdiğini hatırlatan Sarıbıyık, “Şu ana kadar akredite edilebilecek tüm bölümlerimiz akredite edildi. Hedefimiz meslek yüksekokullarımızın da akredite olmasını sağlamak. Bu doğrultuda MEDEK’in saha ziyareti sürecini başarıyla geçirdiğimizi düşünüyoruz. İnşallah Türkiye’de meslek yüksekokulları ilk akredite edilen üniversite olacağız. Üniversitemizde yönetici pozisyonunda görev yapan çalışma arkadaşlarımızın yetkinliklerinin artırılması ve geleceğin liderlerinin yetiştirilmesi adına +1 Liderlik Okulu kısa süre içerisinde çalışmalara başlayacak. Bunların yanı sıra daha konforlu çalışma ortamı için yapı işlerimiz aralıksız sürüyor. Fikir Sofrası etkinlikleri ile iş dünyası ile bir araya gelmeye ve alanında uzman kişilerle fikir üretmeye devam ediyoruz. İş dünyasından temsilcileri derslere davet ederek öğrencilerimizle buluşturuyoruz. SUBÜ Konuşmaları ülkemizin önde gelen birçok ismini ağırlayarak gündem oluşturmayı ve entelektüel gelişime katkı sunmayı sürdürüyor. 4 yıl için belirlediğimiz hedeflerden birisini daha nihayete erdirmek üzereyiz. İnşallah Hendek MYO’muzun 2’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan yeni binasını faaliyete alacağız. Daha önceden bölgeye ve dijital dönüşüme uygun olarak hazırladığımız programlarla örnek bir iş daha ortaya koyacağız. Kampüs yerimiz için ilgili belediyelerin imar çalışmalarının ardından ise Ankara nezdinde gerekli başvuruları yapacağız” ifadelerini kullandı.