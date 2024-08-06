Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Kuruluş Tarihi: 28 Ağustos 1965
Kuruluş Yeri: Bridgeport, Connecticut ABD
Kurucusu: Fred Deluca ve Peter Buck
Sahibi: Doctor’s Associates Inc.
Resmi Sitesi: www.subway.com
Subway Hakkında Bilgi
Subway, 28 Ağustos 1965 yılında Fred Deluca ve Peter Buck tarafından Bridgeport, Connecticut, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde kurulmuştur. Ağırlıklı olarak salata ve sandviç satmaktadır. Dünyanın en hızlı genişleyen şirketi olan Subway’in 110 ülkede 44.105 şubesi bulunmaktadır. Ayrıca Franchise Direct’e göre dünyada en çok şubesi olan restoran ünvanına da Subway sahiptir.
Subway Hangi Ülkenin?
Cevap: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Subway Tarihi
Dr. Peter Buck 17 yaşında ve paraya ihtiyacı olan aile dostu Fred Deluca’ya restoran işine girmesini önerdi. Böylece Fred Deluca, Dr. Peter Buck’tan aldığı 1.000 $ borç ile ilk restoranlarını 28 Ağustos 1965 yılında açmış oldu. Subway adı açıldığı zamanlar “Pete’ s Super Submarines” idi. Ortaklar restoranlarını açtıkları ertesi yıl birlikte Doctor’s Associates Inc. adlı şirketlerini kurdular.
Pete’ s Super Submarines isminin”Subway” e dönüşmesi 1968 yılında oldu. İkinci şubesini 1974 yılında Wallingford, Connecticut’ta açtı. 1978 yılında ise Fresno, Kaliforniya’da Batı Yakası’ndaki ilk şubesini açmış oldu. Bahreyn’de 1984 yılında açılan Subway, Kuzey Amerika’nın dışında şube açtığı ilk yerdi. Şirket aynı yıl içinde hem Türkiye’de hem de Birleşik Krallık’ta (Bringhton) ilk şubelerini açtı. Waltmart supercenter’larda 2004 yılında yeni şubelerini açmaya başladı. Böylece Subway fast food sektöründeki rakibi Mc Donalds’ı Waltmart’daki şubelerinin sayısında geçmeyi başardı.
Subway Sandviçleri
Subway Sandviçleri günümüz itibariyle aşağıdaki gibidir;
- Tavuk Jambon
- Tavuk Pizziola Melt
- Teriyaki Tavuk
- İtalyan B.M.T
- Marinara Soslu Köfte
- Tavuk Fileto
- Rozbif
- Baharatlı İtalyan
- Biftek ve Peynir
- Subway Club
- Deniz Ürünleri
- Ton Balığı
- Hindi Göğüs
- Hindi Jambon
- Sebze Keyfi
- Dürüm
Subway Salataları
Subway Salataları günümüz itibariyle aşağıdaki gibidir;
- Tavuk Jambon
- Tavuk Pizziola Melt
- İtalyan B.M.T
- Marinara Soslu Köfte
- Rozbif
- Tavuk Fileto
- Baharatlı İtalyan
- Biftek ve Peynir
- Subway Club
- Deniz Ürünleri
- Teriyaki Tavuk
- Ton Balığı
- Hindi Göğüs
- Hindi Jambon
- Sebze Keyfi
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