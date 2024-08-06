Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Kuruluş Tarihi: 28 Ağustos 1965

Kuruluş Yeri: Bridgeport, Connecticut ABD

Kurucusu: Fred Deluca ve Peter Buck

Sahibi: Doctor’s Associates Inc.

Resmi Sitesi: www.subway.com

Subway Hakkında Bilgi

Subway, 28 Ağustos 1965 yılında Fred Deluca ve Peter Buck tarafından Bridgeport, Connecticut, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde kurulmuştur. Ağırlıklı olarak salata ve sandviç satmaktadır. Dünyanın en hızlı genişleyen şirketi olan Subway’in 110 ülkede 44.105 şubesi bulunmaktadır. Ayrıca Franchise Direct’e göre dünyada en çok şubesi olan restoran ünvanına da Subway sahiptir.

Subway Hangi Ülkenin?

Cevap: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Subway Tarihi

Dr. Peter Buck 17 yaşında ve paraya ihtiyacı olan aile dostu Fred Deluca’ya restoran işine girmesini önerdi. Böylece Fred Deluca, Dr. Peter Buck’tan aldığı 1.000 $ borç ile ilk restoranlarını 28 Ağustos 1965 yılında açmış oldu. Subway adı açıldığı zamanlar “Pete’ s Super Submarines” idi. Ortaklar restoranlarını açtıkları ertesi yıl birlikte Doctor’s Associates Inc. adlı şirketlerini kurdular.

Pete’ s Super Submarines isminin”Subway” e dönüşmesi 1968 yılında oldu. İkinci şubesini 1974 yılında Wallingford, Connecticut’ta açtı. 1978 yılında ise Fresno, Kaliforniya’da Batı Yakası’ndaki ilk şubesini açmış oldu. Bahreyn’de 1984 yılında açılan Subway, Kuzey Amerika’nın dışında şube açtığı ilk yerdi. Şirket aynı yıl içinde hem Türkiye’de hem de Birleşik Krallık’ta (Bringhton) ilk şubelerini açtı. Waltmart supercenter’larda 2004 yılında yeni şubelerini açmaya başladı. Böylece Subway fast food sektöründeki rakibi Mc Donalds’ı Waltmart’daki şubelerinin sayısında geçmeyi başardı.

Subway Sandviçleri

Subway Sandviçleri günümüz itibariyle aşağıdaki gibidir;

Tavuk Jambon

Tavuk Pizziola Melt

Teriyaki Tavuk

İtalyan B.M.T

Marinara Soslu Köfte

Tavuk Fileto

Rozbif

Baharatlı İtalyan

Biftek ve Peynir

Subway Club

Deniz Ürünleri

Ton Balığı

Hindi Göğüs

Hindi Jambon

Sebze Keyfi

Dürüm

Subway Salataları

Subway Salataları günümüz itibariyle aşağıdaki gibidir;

Tavuk Jambon

Tavuk Pizziola Melt

İtalyan B.M.T

Marinara Soslu Köfte

Rozbif

Tavuk Fileto

Baharatlı İtalyan

Biftek ve Peynir

Subway Club

Deniz Ürünleri

Teriyaki Tavuk

Ton Balığı

Hindi Göğüs

Hindi Jambon

Sebze Keyfi

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