Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlar çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı JASAT ekipleri tarafından 26 suç kaydı bulunan suç makinesi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlar devam ediyor. Son olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı JASAT ekipleri tarafından hakkında 26 suç kaydı bulunan ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 2 adet yakalama kararı olan ve toplamda 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.A. (33) isimli şahıs ekiplerin fiziki takibi sonucu yakalandı. M.A.A., alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.