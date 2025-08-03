Ceza infaz kurumunda kurulan helva, kahve ve baklava atölyelerinde çalışan hükümlüler, faaliyetleri karşılığında ücret alıyor ve sertifikalarla mesleki yeterlilik kazanıyor. Tahliye sonrası iş hayatına atılma imkânı elde eden hükümlüler aynı zamanda iaşe bedeli ödemiyor.

Helva Atölyesi sorumlusu infaz koruma memuru Orhan Özmaya, amaçlarının hükümlülere meslek kazandırmak olduğunu belirterek, geçtiğimiz yıl yüksek üretim hacmine ulaştıklarını, bu yıl da üretim hedeflerini artırdıklarını ifade etti. Üretilen helvaların resmi kurumlara, okullara ve belediyelere gönderildiğini söyledi.

Türk kahvesi paketleme atölyesinde görev yapan infaz koruma memuru Halil İbrahim Kaba ise her gün binlerce paket kahvenin hazırlanarak diğer ceza infaz kurumlarına gönderildiğini aktardı. Temel hedefin hükümlülere meslek kazandırmak olduğunu vurguladı.

Baklava atölyesinde çalışan bir hükümlü, iki yıldır burada çalıştığını belirterek kalfalık ve ustalık belgelerini aldığını ifade etti. Cezaevinden çıktıktan sonra kendi işyerini açmak istediğini dile getirerek, ailesine yük olmadan yaşamayı öğrendiğini ve buradaki deneyiminin kendisine ikinci bir şans sunduğunu söyledi.

Baklava Atölyesi Şefi infaz koruma memuru Yusuf Yıldırım da, burada görev yapan hükümlülerin bu mesleği daha önce bilmediklerini, atölyede hem meslek öğrendiklerini hem de sigortalı olarak çalıştıklarını kaydetti. Ailelerinden maddi destek almadan yaşamlarını sürdürebildiklerini, temel amacın hükümlüleri yeniden topluma kazandırmak olduğunu ifade etti.

Ceza infaz kurumu öğretmeni Hasan Ufuk Dağ ise, kurumda hükümlülere okuma yazma eğitiminden doktora düzeyine kadar rehberlik sağlandığını, kütüphane imkânlarından faydalanabildiklerini ve istedikleri takdirde kitapları yanlarında bulundurup okuyabildiklerini aktardı.