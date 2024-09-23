Bursa’nın Karacabey ilçesinde, oyun oynarken sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay, Hotanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Tarım işçisi olarak çalışan Suriye uyruklu İ.M. ve H.H. çiftinin çocuğu Faruk Melle, kardeşleriyle oynarken evlerinin önündeki yaklaşık 50 santim derinliğindeki sulama kanalına düştü. Kardeşleri durumu hemen annelerine iletti. Anne, kanalın bulunduğu yere gelerek kendi çabasıyla oğlunu suyun içinden çıkardı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğa müdahale etti ancak tüm çabalara rağmen Faruk kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.