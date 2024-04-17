Park, bahçe ve ada sulamalarında inovasyonu tasarrufla birleştiren sürdürülebilir teknoloji T-BOSS, yerel yönetimleri sulama sistemlerinde yüzde 40 zaman, yüzde 30 su tasarrufuyla sürdürülebilirlik hedefine bir adım daha yaklaştırıyor.

MAYEL Makine Endüstri Teknolojileri A.Ş. 'Daha az kaynak, daha çok verim' sloganıyla geliştirdiği Tankerli Otomatik Sulama SistemleriT-BOSS ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Park, bahçe ve ada sulamalarında inovasyonutasarrufla birleştiren yenilikçi bir ürün olarak pek çok avantajı birlikte sunan T-BOSS, su kaynaklarının azaldığı günümüzde, sürdürülebilirliğe önem veren belediyelerin tercihi oldu.

MAYEL’in yüksek performanslı, çevreci yatırımı T-BOSS ile sulama sistemlerinde yüzde 40 zaman, yüzde 30 su tasarrufu sağlanıyor. Bitki türüne göre ayarlanabilir nozul sayesinde, yağmurlama, dip sulama, alan sulama, uzak mesafeye nokta atışı sulama yapılabiliyor. Su, yakıt ve zaman tasarrufu ile ön plana çıkan T-BOSS, bu sayede bir sezonda kendi maliyetini çıkarabiliyor. Her canlının yaşama kaynağı suyu, en verimli şekilde kullanmak için geliştirilen çevreci yatırım T-BOSS, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım Peyzaj A.Ş. tarafından 20 araçlık siparişi ile kullanılmaya başlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ise deneme sürecine alındı.

Sulama kabin içinde görevli operatör tarafından yapılırken, sağlıklı, profesyonel ve akan trafikte iş güvenliği problemi olmadan, güvenli sulama imkanı ile iş kazaları da engellenebiliyor. Sulama yapılan bölgede, sulama miktarının anlık kayda alınabilmesi özelliği sayesinde sulamanın takibi yapılabiliyor. Araç üzerinde bulunan mobil GPS, tankerin anlık konumunu ve tükettiği su miktarını, şoföre ait kimlik bilgilerini, kaç ton su aldığını, suyu ne kadar mesafede tükettiğini ve zamanı raporlayabiliyor. Tüm operasyonlar, merkezi yazılımdan online/offline izlenebilirken, bünyesindeki hafızaya kaydedilebiliyor. Böylelikle performans ölçümünün yapılmasına yardımcı oluyor. Belirli periyotlarda sulanması planlanan yeşil alanlar yine sistem üzerinden tanımlanabiliyor. Yeşil alanın büyüklüğünü gösteren uydu destekli sistem sayesinde gereken su miktarı girilerek sulama operasyonunun başarı ile yapılıp yapılmadığı takip edilebiliyor.

Kaynak: BÜLTEN