Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 14.02.2024 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılıyor. 

BUSKİ Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada; Orhangazi ilçesinde 14.02.2024 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında kesinti yapılacağını açıkladı. BUSKİ yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Orhangazi İlçesi Arapzade Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Camikebir Mahallesi, Tekke Mahallesi ve civarında 14.02.2024 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır." 

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Kaynak: FAHRETTİN ENİŞ