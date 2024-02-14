Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 14.02.2024 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılıyor.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada; Orhangazi ilçesinde 14.02.2024 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında kesinti yapılacağını açıkladı. BUSKİ yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Orhangazi İlçesi Arapzade Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Camikebir Mahallesi, Tekke Mahallesi ve civarında 14.02.2024 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır."