Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancıların lideri olarak bilinen Alihan Kuriş'e yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı. İncelemelerde farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin örgütle bağlantılı olabileceği değerlendirilirken, soruşturma dosyasına giren şirketlerin isimleri de ortaya çıktı. Listede kamuoyunda bilinen bazı markaların da yer aldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında örgütle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketlerin listesi şöyle:
1. ELF Yapı Anonim Şirketi
2. Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
3. Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
4. Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
5. Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
6. Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
7. ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
8. Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
9. Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
10. Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
11. Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
12. Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
13. Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
14. İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
15. MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
16. Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
17. Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
18. Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
19. MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
20. Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
21. MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
22. Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
23. Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
24. Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
25. Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
26. Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
27. Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
28. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
29. Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
30. Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31. Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
32. Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi