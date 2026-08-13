Yangın, saat 14.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde dağın eteklerinde başladı. Bölgede poyrazın hızının 65-70 kilometreye kadar ulaştığı ifade edilirken, bölgede evleri bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Yangının zeytinliklerin yanı sıra çamlık alanda da etkili olduğu belirtildi.

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Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan 9 uçak ve 6 helikopterle müdahale edilirken, bölgeye 11 arazöz ile 5 su tankeri gönderildi.

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Ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yangının yerleşim yerlerine ulaşmadan önü kesildi. Yangının yönünün Zeytinli Mahallesi istikametine doğru çevrildiği öğrenildi.

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Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA