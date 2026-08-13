Yangın, saat 14.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde dağın eteklerinde başladı. Bölgede poyrazın hızının 65-70 kilometreye kadar ulaştığı ifade edilirken, bölgede evleri bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Yangının zeytinliklerin yanı sıra çamlık alanda da etkili olduğu belirtildi.

Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan 9 uçak ve 6 helikopterle müdahale edilirken, bölgeye 11 arazöz ile 5 su tankeri gönderildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yangının yerleşim yerlerine ulaşmadan önü kesildi. Yangının yönünün Zeytinli Mahallesi istikametine doğru çevrildiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattı.