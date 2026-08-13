Balıkesir'in Manyas ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Manyas Kapaklı mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Trafik kazası ihbarı üzerine Manyas Grup Amirliği'nden 1 kurtarma aracı, 1 hizmet aracı ve 4 personel olay yerine sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde, kazanın iki aracın karşılıklı çarpışması sonucu meydana geldiği ve araçlarda herhangi bir sıkışmanın bulunmadığı belirlendi.

Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerin olay yerindeki gerekli kontrollerini tamamlamasının ardından bölge jandarma ekiplerine teslim edildi.