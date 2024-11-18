Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Namık Kemal Üniversitesi öğrencilerinin vize sınavı dönemine girdiği günlerde öğrencilere destek olmak adına Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi’nin hizmet saatini uzattığını açıkladı.

Öğrencilerin vize haftasında etkili ders çalışabilmesi için Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi’nin hizmetlerinde olduğunu belirten Belediye Başkanı Volkan Nallar, “Değerli öğrenci kardeşlerimin talepleri doğrultusunda sınavlarına daha iyi hazırlanabilmeleri için Ahmet Erensoy Gençlik Merkezimizin hizmet süresini uzattık. Bu hafta boyunca tüm kardeşlerim 08.00 ile 22.00 saatleri arasında merkezimize gelerek derslerine çalışabilirler” dedi.

Ücretsiz çay, kahve, internet ile sıcak ve sessiz bir yuva

Yapılan tadilat sonrası geçtiğimiz günlerde tekrar hizmete başlayan merkezle ilgili konuşan Başkan Nallar, “Çatı başta olmak üzere Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi’nde birçok tadilat yaptık. Öğrenci kardeşlerim dışarının soğuğuna aldırmadan, sessiz bir ortamda gelip dersini çalışabilecek. Çayını, kahvesini alacak, internetine bağlanacak. Hepsini ücretsiz bir şekilde yapacak. Ve aklını derslerine vererek başarılı olacak. Biz de öğrencilerimizin başarısıyla övüneceğiz. Vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar olduklarını göreceğiz. Tek derdimiz bu” ifadelerini kullandı.