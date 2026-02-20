Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa'da inşa edilecek Gençlik Merkezi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını tek çatı altında toplayacak Süleymanpaşa Gençlik Merkezi projesini hayata geçiriyor. Namık Kemal Mahallesi'nde inşa edilecek olan ve Trakya'nın en kapsamlı gençlik merkezlerinden biri olması hedeflenen tesis için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende ilk konuşmayı yapan Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Şebnem Çalışkan, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı mahalleye böyle bir yatırım kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer ise gençliğe yapılan yatırımın en yüksek getirili yatırım olduğunu belirterek, göreve geldikleri günden bu yana hizmetlerin merkezine gençleri koyduklarını ifade etti. Gençlik merkezinin yalnızca bir ders çalışma alanı değil, gençlerin nefes alacağı, üreteceği, sosyalleşeceği ve kendini evinde hissedeceği bir yaşam alanı olacağını kaydetti.

Başkan Yüceer, eğitimde fırsat eşitliğinin en temel öncelikleri olduğunu vurgulayarak gençlere yönelik desteklerin sürdüğünü belirtti. Üniversite öğrencilerine yönelik eğitim desteğinin 14 bin liraya çıkarıldığını, üniversiteye hazırlanan 12'nci sınıf öğrencilerine aylık 20 binişe kadar ücretsiz ulaşım desteği sağlandığını ifade etti.

Namık Kemal Üniversitesi'nin bulunduğu bölgede 30 binin üzerinde öğrencinin eğitim gördüğüne dikkat çeken Yüceer, kentin gençlere yalnızca barınma değil, huzurlu ve üretken bir yaşam alanı sunma sorumluluğu taşıdığını söyledi.

Törende konuşan Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun da projenin Süleymanpaşa'nın çehresini değiştireceğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Proje kapsamında bodrum, zemin ve birinci kattan oluşan, toplam 6 bin 594 metrekare inşaat alanına sahip merkezde 7/24 hizmet verecek nöbetçi kütüphane ve çalışma salonları, inovasyon ve yapay zekâ atölyeleri, e-spor, bowling ve masa tenisi alanları, çamaşırhane ve ütü odası, kafeterya, konferans salonu ve müzik stüdyoları yer alacak.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve mahalle muhtarları butona basarak ilk harcı temele döktü. Süleymanpaşa'da yükselecek Gençlik Merkezi'nin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.