Bilecik Belediyesi tarafından kurulan iftar sofrasında binlerce kişi aynı sofrada ramazanın bereketini paylaştı.

Belediye Başkanlığı koordinasyonunda şehir merkezinde kurulan ve iş adamlarıyla firma sahiplerinin de katkıda bulunduğu çadırda ramazan ayının güzelliği yaşandı. Bilecik Belediyesi çalışanları tarafından geçtiğimiz hafta kurulan iftar çadırında bir ay boyunca kapılar vatandaşlara açık olacak.

'Sofralarımızda bereket, gönüllerde huzur ve güzel ülkemize esenlikler diliyorum'

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ramazan ayının getirdiği paylaşma duygusuna dikkat çekerek, 'Birlik, paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan'a bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek ayın; sofralarımıza bereket, gönüllerimize huzur, güzel şehrimize ve ülkemize esenlik getirmesini temenni ediyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da mübarek Ramazan ayının bereketini, dayanışmasını ve paylaşma ruhunu hep birlikte yaşamak için hazırız. Ramazan Çadırlarımızı kurduk; aşımız kaynasın, sofralarımız büyüsün, gönüllerimiz bir olsun diye tüm ekip arkadaşlarımızla sahadayız. Bilecik Belediyesi olarak bu şehirde kimse kendini yalnız hissetmesin, hiçbir sofrada eksiklik olmasın istiyoruz. Tüm çalışmalarımızı da bu anlayışla sürdürüyor, vatandaşlarımızla bir arada dayanışmamızı büyütüyoruz' dedi.

Vatandaşlar da kurulan iftar sofrasında birlikte iftar açtıkları için duydukları mutluluğu belirterek, Başkan Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.