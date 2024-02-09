Sultanahmet’te yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Fatih Sultanahmet’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle birkaç metre savrulan şahıs yaralanırken, vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan yaşlı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı.

“Adamın durumu iyi değildi, gözü kızarmıştı”

Kazaya tanık olan Mustafa Taştan, “Biz yukarıda duruyorduk. Yukarıdaki kuaförde çalışıyorum. Adam buradan geçerken tramvay hızlı geliyordu, adama çarptı. Adamın başına Pakistanlı biri geldi. Doktor o esnada müdahale yaptı. Yaralının ağzı ve burnu kanıyordu. Ambulans gelip adamı hastaneye götürdü. Tramvay çalışmaya devam etti. Adamın durumu iyi değildi, gözü kızarmıştı. Gözleri morarmıştı. Yüzü şişti, ambulans gelip boyunluğu takarken yüzü şişti. Yaralı Türk’tü. Tanımıyorum ama yaşlı bir adamdı” dedi.

Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tramvayın yaşlı adama çarptığı ve çarpmanın etkisiyle yaşlı adamın birkaç metre savrulduğu görülüyor. Kazadan sonra çevredeki vatandaşların yaralı adamın yardımına koştuğu görülüyor. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.