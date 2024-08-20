Sultanbeyli’de bir motosiklete 2’si bebek 4 kişi binen aileyi gören vatandaşlar, gözlerine inanamadı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi Adil Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde kaydedildi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 34 MJ 5872 plakalı motosiklette bulunan aile yürekleri ağza getirdi. Motosiklet üzerinde 2’si bebek 4 kişilik aile canlarını hiçe sayarak kimseye aldırış etmeden yolculuk etti. Tehlikeli yolculuk anları ise seyir halindeki başka bir otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.