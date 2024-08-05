Sultanbeyli’de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 4 Haziran 2024 tarihinde Sultanbeyli Hamidiye Mahallesinde bulunan bir ikamet adresinde uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. Şüpheli adres izlemeye başlayan ekipler, adres içerisine giriş ve çıkış yaptığı belirlenen M.P., G.Y., A.S., S.Ç., S.Ş., Y.K. ve S.Ç. isimli şahısları durdurdu. Şahısların yapılan kontrollerinde ve üst aramasında toplam 11.5 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahısların giriş çıkış yaptığı adrese yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde M.E.P. isimli şahıs yakalandı. Şahsın operasyon esnasında ikamet penceresinden dışarıya cisimler attığı belirlenmesi üzerine bahçe kısmında ve adres içerisinde yapılan aramalarda; 122,6 gram bonzai, 4 adet sentetik ecza, 2 bin 50 lira nakit para ele geçirildi.

Şahsa yönelik yapılan sorgulamada benzer ve farklı suçlardan çok sayıda kaydının olduğu belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan M.P., G.Y., A.S., S.Ç., S.Ş., Y.K. ve S.Ç isimli şahıslar “uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak” suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, M.E.P. isimli şahıs ise “uyuşturucu veya yarıcı madde imal ve ticareti” suçundan adliyeye sevk edildi.