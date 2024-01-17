Sultangazi Belediyesi, Cebeci Mahallesi’nin yükünü alacak S Caddesi Kapalı Pazar, Otopark alanı ve Galericiler Sitesi’nin yapımını tamamladı. Yeşil Alan ve yürüyüş yolunda çalışmalar devam ederken mahalle sakinleri yıllardır ihtiyaç duydukları otopark ve kapalı pazar alanına kavuştu. Pazarın ilk açılış gününde Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da vatandaşlarla bir araya geldi.

Sultangazi Belediyesi, ilçe sakinlerinin hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor.

S Caddesi’ne içinde kapalı pazar, otopark alanı ve galericiler sitesinin de bulunduğu devasa merkezin yapımı tamamlandı. Cebeci Mahallesi sakinleri, yıllardır beklediği kapalı pazar alanına kavuştu. Kapalı pazarın hizmete açıldığı ilk gününde orada bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun Pazar esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

“Vatandaşımız rahat bir nefes aldı”

Eski pazartesi pazarının trafik ve yaya sirkülasyonunu olumsuz etkilediğini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun; “Cebeci Mahallesi’nde kurulan Pazartesi pazarı artık yeni yerinde hizmet veriyor. Eskiden pazarın kurulduğu gün burada kargaşa hakimdi. Olumsuz hava şartlarında da hem yayalar hem de araçlar zor anlar yaşıyordu. S Caddesi Kapalı Pazar, Otopark alanı ve Galericiler Sitesi’nin yapımı ile hepsi geride kaldı. Komşularımız yeni Pazar alanına kavuştu. Pazar alanının yanı sıra kapalı otoparkıyla da hizmet veren merkezimiz bölgemizin önemli yükünü alacak. Komşularımızın Pazar alanına rahatça ulaşabilmesi için ücretsiz ring seferleri de düzenliyoruz. Komşularımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yaklaşık 650 araçlık kapalı otopark imkanıyla hizmet veren merkezde elektrikli şarj istasyonu, engelli park alanı da bulunuyor.

Galericiler Sitesi

Galericiler Sitesi’nin bulunduğu alanda dükkanlar yavaş yavaş açılmaya başladı. Oto galeriden ekspertiz dükkanına Sultangazi’nin ticaretine katkı sağlayan Galericiler Sitesi, bir çok kişiye istihdam sağlayacak.

Yeşil Alan Çalışmaları Devam

Hizmet tesisinin çevresinde birçok fonksiyonu bulunacak yeşil alan çalışmaları devam ederken, 6 bin metrekarelik alanda çocuk parkı, oyun alanı, yürüyüş yolu ve yeşil alan da yer alacak.