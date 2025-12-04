Edinilen bilgiye göre Baykoca Mahallesi yolu üzeri 2. Etap TOKİ mevkiinde seyir halinde olan Mehmet T.(42) yönetimindeki 16 J 1142 plakalı otomobil ile Erdoğan A.(68) yönetimindeki 16 BAV 026 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Cihan A.(64) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.