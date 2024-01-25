Sultangazi Belediyesi, 50. Yıl Mahallesi G Caddesi’ne içerisinde fitness, dinlenme ve oyun alanının yanı sıra kitap kafe bulunan çok fonksiyonlu bir park kazandırıyor.

‘Daha yeşil bir Sultangazi’ için çalışmalarını sürdüren Sultangazi Belediyesi, ilçedeki yeşil alanların sayısını gün geçtikçe artırıyor. İlçe sakinlerinin güzel vakit geçirmesi, çocukların gönüllerince oynayıp enerjilerini atabilmeleri adına park ve yeşil alan çalışmaları devam ediyor. Sultangazi Belediyesi, 50. Yıl Mahallesi G Caddesi’ne toplamda 2 bin 500 metrekarelik alan içerisinde dinlenme alanları, çocuk oyun alanı ve spor yapılacak fitness alanının bulunacağı bir park kazandırıyor. Ayrıca parkın içerisinde 7’den 70’e herkesin çeşitli alanlarda kitap seçeneğine erişebileceği Kitap Kafe de bulunacak.

"En değerli mirasımız yeşil alanlarımız"

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, yeşil alanların önemine dikkat çekerek, "Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras, yeşil alanlarımızdır. Biz de Sultangazi genelinde çevre düzenleme çalışmalarına ağırlık veriyor, ilçemize park ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyoruz. Komşularımızın rahat bir nefes alıp dinleneceği alanların olduğu, çocuklarımızın eğlenebileceği oyun alanının yanı sıra Kitap Kafemizi de burada komşularımızın hizmetine sunacağız. En kısa sürede tamamlanacak olan parkımız, komşularımız keyifli zaman geçirdiği bir yere dönüşecek" diye konuştu.