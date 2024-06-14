Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, çocukların karne heyecanına ortak oldu. Nadide Ahmet Tütüncüoğlu Ortaokulu ile Esentepe İlkokulu’na giden Başkan Dursun, öğrencilerin karnelerini takdim etti.

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Sultangazi Belediyesi’nin 5 yıl önce 20 yıllık sorunu çözüme kavuşturarak 72 günde deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa ettiği Nadide-Ahmet Tütüncüoğlu Ortaokulu ile Esentepe İlkokulu’nda karne heyecanına eşlik etti. Belediye olarak her fırsatta önceliğin eğitim olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının son gününde öğrencileri yalnız bırakmadı. Öğrencileri sınıfında ziyaret eden Başkan Dursun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, okul müdürleri ve öğretmenlerle birlikte çocukların karnelerini takdim etti. Öğrencilerle aynı sırayı paylaşarak bol bol sohbet etti.

“Çocuklarımıza hep destek”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Bir eğitim öğretim dönemimizin daha sonuna geldik. Zaman su gibi akıyor. Yavrularımızın zamanın kıymetini bilmelerini ve boş zamanlarını en verimli şekilde geçirmelerini tavsiye ediyorum. Bizler belediye olarak gençlerimizin hep yanındayız. Okul öncesinden üniversiteye giden bu uzun yolda Sultangazi Belediyesi olarak çocuklarımıza destek oluyoruz. Siz yeter ki okuyun, geleceğe güvenle bakın. Güzel bir tatil geçirmenizi temenni ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.