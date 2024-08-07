Sultangazi Belediyesi, yüzme havuzundan spor salonuna, acil servisten muhtarlığa bir çok hizmeti tek bir çatı altında toplayan Aşık Veysel Kültür Merkezi’ni kısa süre içerisinde hizmete açmayı planlanıyor.

Sultangazi Belediyesi, ilçeye vatandaşların kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlere erişirken, bir çok ihtiyacını da tek bir çatı altında karşılayabileceği bir kültür merkezi kazandırıyor. Zübeyde Hanım Mahallesi’nde inşaatı süren kültür merkezine Türkiye’nin gelmiş geçmiş en değerli ozanlardan birisi olan Aşık Veysel’in adı verildi. Kültür merkezinin en kısa sürede hizmete açılması planlanırken, tesiste gençlerin ve çocukların dört mevsim dilediğince yüzebileceği, geleceğin profesyonel yüzücülerinin yetiştirileceği kapalı yüzme havuzu bulunuyor. Bunun yanı sıra tesiste kadın spor salonu da yer alıyor. Kültür Merkezi bünyesinde öğrencileri lise ve üniversiteye ücretsiz olarak hazırlayan, ailelerin dershane eğitiminde ilk tercihi olan eğitim kurumu SEDA (Sultangazi Eğitime Destek Akademisi) şubesi de hizmet verecek. Çok amaçlı salon ve dersliklerin yanı sıra vatandaşlar tesis bünyesinde bulunan 112 Hızır Acil Servisi, muhtarlık ve fatura ödeme merkezinden de yararlanabilecek.

“İlçemizi kültür merkezleriyle donattık”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “İlçe sakinlerimizin tek bir çatı altında bir çok hizmete erişebileceği kültür merkezlerimize her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Yapımında sona yaklaştığımız Zübeyde Hanım Mahallemizde hizmete açacağımız Aşık Veysel Kültür Merkezimiz de kısa süre içerisinde mahalle sakinlerimizin uğrak noktası olacak. Kültür merkezlerimize gösterilen yoğun ilgi bizleri mutlu ediyor, bizlere ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor” diye konuştu.