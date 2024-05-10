Sultangazi Belediyesi düzenlediği “Hoş Geldin Bebek” programında 300 miniği ve annesini ağırladı. Çiçeği burnunda annelerin gününü de kutlayan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, bebeklerle yakından ilgilendi. Başkan Dursun, “Sultangazi’de bebeklerle yapmış olduğumuz programda 11 bin 500’e ulaşmış olduk. Bugün de 300 bebeğimizi anneleriyle beraber Sultangazi’de misafir ediyoruz” dedi.

Sultangazi Belediyesi, “Hoş Geldin Bebek” programıyla gönüllere dokunmaya devam ediyor. Anneler Günü öncesinde 300 bebek ve annesi Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen özel programda bir araya geldi. Programa Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun ile 300 anne bebeğiyle katıldı. Minikler için rengarenk süslenen salonda, 2 yaş üzerindeki çocuklar animatörler ve palyaçolar eşliğinde gönüllerince eğlendi. Birlikte oynayan çocukların keyifli oyunlarına zaman zaman anneler de eşlik etti. “Hoş geldin Bebek” programına katılan annelere içerisinde kışlık bebek kıyafeti, çorap, şampuan, ıslak mendil, tırnak makası, ateş ölçer, çıngırak, biberon ve oyuncağın da bulunduğu bebek çantaları hediye edildi. Öte yandan programa katılan çocuklara ise oyuncak hediye edildi. Anne ve bebeklerle yakından ilgilenen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“Bebeklerle yapmış olduğumuz programda 11 bin 500’e ulaşmış olduk”

Program hakkında konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Sultangazi’de bebeklerle yapmış olduğumuz programda 11 bin 500’e ulaşmış olduk. Bugün de 300 bebeğimizi anneleriyle beraber Sultangazi’de misafir ediyoruz. Bu misafirliği 5 yıldır sürdürüyoruz. Bugün annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik edelim dedik. Burada çok güzel bir programı icra ediyoruz. Bebek programımızda çok ciddi bir kitleye ulaştık. Onların mutlu ve acı günlerinde yanlarında olduğumuzu hissettirmek için beraberiz. Bu organizasyonu eşim Tuba hanım sürdürüyor. Ekibiyle beraber çok güçlü çalışmalar yapıyor. Eşlerin bu sürece dahil olmasının önemini her zaman ifade ediyorum. Biz bu süreçleri ailece götürebilirsek bu yükü çok daha güçlü bir şekilde almış oluruz. Tuba hanıma teşekkür ediyorum. Bundan sonra Sultangazi’de bebekler ve aileler çok daha mutlu olarak yaşamaya devam edecekler” dedi.

"Tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum”

Programın unutulan bir geleneği yaşatmak için yapıldığını dile getiren Başkan Dursun’un eşi Tuba Dursun, “Türk örf adetinde aile büyüğü yeni doğan bir bebeğe küçük bir hediye ile hayırlı olsuna gider. Biz de bunu yaşatmak istedik. Şimdiye kadar 11 bin bebeğimize ulaştık. Önceleri ev ziyareti yaparak başladık. Sonra kalabalık bir ilçede olduğumuz için toplu programlarda bir araya geldik. Bebeklerine de hayırlı olsun diyoruz. Tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Çok eğlendik ve güzel vakit geçirdik”

Programa katılan ve güzel vakit geçirdiğini söyleyen anne Hülya Tuncer, “Her zamanki gibi Abdurrahman Başkanımızın güzel icraatlarından biri. Böyle bir programda olduğumuz için çok mutluyuz. Çok eğlendik ve güzel vakit geçirdik. Çocuklarımıza yüz boyama yapıldı. Kuklalarla eğlendiler” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe annesiyle katılan Muhammed Fatih Tuncer ise “Burada yüz boyama yapıp kuklalarla eğlendik. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Buraya annemle beraber geldim. Etkinlik çok güzel. Başkanımızı çok seviyorum” diye konuştu.

“Belediyemizden memnunuz”

Etkinlikten memnun kaldığını anlatan Gurbet Kaçmaz, “Programdan ve hizmetten çok memnunuz. Burada çocuklar eğlendi ve yiyecek içecek verildi. Güzel ve keyifli bir gün geçirdik. Belediyemizden memnunuz. Yaptığı her şey için teşekkür ediyorum” dedi.