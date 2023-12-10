Sultangazi Belediyesi ile Anadolu Yazarlar Birliği tarafından kurulan ve bu sezon 200 öğrenciye eğitim veren Yazı Akademisi’nin 5’inci yılı düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlikte Yazı Akademisi öğrencilerinin yazıları da sergilendi.

Sultangazi Belediyesi, geleceğin yazarlarının yetiştirildiği Yazı Akademisi’nin kuruluşunun 5’inci yılını kutladı. Alanında uzman şair ve yazarlarla bir araya gelen gençlerin, beraber okuyup yazdıkları ve seminerler, atölye çalışmaları, yazar buluşmaları, dergi yayını gibi birçok etkinliğin düzenlendiği Yazı Akademisi, bu yıl da 200 lise öğrencisini ağırlıyor.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Yazı Akademisi öğrencilerinin yazıları sergilenirken, yılda bir kez çıkarılan ve öğrencilerin yazılarından oluşan “Ümit Var” dergisinin de 4. sayısı tanıtıldı. Etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Anadolu Yazarlar Birliği Başkanı Yusuf Tosun ve Yazı Akademisi öğrencileri katıldı. Öğrencilerden bazıları kürsüye çıkarak şiir okurken Başkan Dursun, Yazı Akademisi’ne katılan öğrencilere kitap seti hediye etti.

“Önem veriyoruz çünkü bizim açımızdan nicelikten daha ziyade nitelik oldukça önemli”

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Bugün Sultangazi’de Yazı Akademimizin 4’üncü sezonundayız. Yazı Akademisi bizim özel ilgimiz altında olan bir akademidir. Sadece lisede okuyan öğrencilerimizin başvurusuyla ve gönüllü başvurusuyla devam eden, onların yazı yazma tekniklerini öğrendikleri makale, şiir gibi yazma tekniklerini öğrendikleri ve Anadolu Yazarlar Birliği ile beraber süreci yürüttüğümüz güzel bir akademimizdir. Önem veriyoruz çünkü bizim açımızdan nicelikten daha ziyade nitelik oldukça önemli. Yazı Akademisi’ndeki nitelik de biraz önce tarif ettiğim şekliyle çocuklarımızın yazı hayatına girecekleri ve yazı formatı içerisinde çeşitli dergilerde, gazetelerde yazı yazabilecek niteliğe kavuşmaları bizim için oldukça önemliydi. Bu sezon 200 öğrencimiz var. Bu 200 öğrencimiz sezon boyunca çok güzel eğitimler aldılar ve bu eğitim neticesinde de ‘Ümit Var’ adı altında kendi dergilerini çıkarıyorlar. Bu dergideki bütün yazılar, şiirler, hikayeler, romanla ilgili çalışmalar bu kardeşlerimizin el emeği ve göz nuru. Ben onlara ve ailelerine özellikle teşekkür ediyorum. Yazı Akademisi bizim için nitelik açısından, çocuklarımızın gelişimi açısından, onların bilgili, birikimli, donanımlı olması açısından oldukça önemli bir süreçtir. Katıldıkları için ve bu işe gönül verdikleri için teşekkür ederim. Başvuruları okullar açıldığında ilan ediyoruz. ‘Yazı Akademisine girmek isteyenler bize başvursun’ diyoruz. İnternet sitesi üzerinden formumuz var. O formla başvuruyorlar ve hocalarımız onları değerlendiriyor. Başvuru nitelikleri uygunsa bu çerçevede sürece dahil oluyorlar. Başvuran herkesi alıyoruz esasında. Başvurular yeter ki olsun. Biz o kapıları sonuna kadar açıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizin saygın yazarlarını öğrencilerimizle buluşturuyoruz”

Anadolu Yazarlar Birliği Başkanı Yusuf Tosun ise “Yazı Akademisi, Sultangazi ilçesindeki liselerden gelen öğrencilerle yapmış olduğumuz bir çalışmadır. Yazı Akademisi’ni biz Anadolu Yazarlar Birliği, Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında yapıyoruz. 4 yıldır burada Yazı Akademisi faaliyete geçti. Yazı Akademisi’nde öncelikle liselerdeki yetenekli öğrencileri tespit ediyoruz. Edebiyat hocalarımızla irtibata geçip bu konuda yazmaya yatkın, yetenekli öğrencileri mülakatlar neticesinde sınıflara alıyoruz. Cumartesi ve Pazar günleri bu konuda yetkin eğitmenlerimiz var. Yazar öğretmenler aynı zamanda. Bunlarla haftalık olarak, periyodik şekilde görüşüyoruz. Yazı teknikleri üzerinde, okuma, yazma ve düşünme becerilerini kazanma üzerinde çalışmalarımız oluyor. Aynı zamanda ülkemizin saygın yazarlarını öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Atölye çalışmaları yapıyoruz. Dergi yayını gibi çocukların ürünlerini yayınlandığı dergiler çıkarıyoruz. Burada bizim asıl amaçlarımızdan biri de gençlerin okuyabilme, yazabilme ve düşünebilme becerilerini geliştirmek. Bir dokunuş yapıyoruz. Onlara bir pencere açmaya çalışıyoruz. İnanıyoruz ki gelecekte bu gençlerimiz ülkemizin saygın, gazetecileri, yazarları, şairleri arasında yer alacak" şeklinde konuştu” şeklinde konuştu.

“Yazı Akademisi’ne gittikten sonra çok güzel şiirler yazmaya başladım”

Yazı Akademisi öğrencilerinden Berivan Aktaş ise “Bundan iki yıl önce Yazı Akademisi’ne gitmiyordum ve yeteneklerimin tamamen farkında değildim. Yazı Akademisi’ne gittikten sonra çok güzel şiirler yazmaya başladım. Kendimi daha iyi ifade etmeye başladım. Yazı Akademisi kesinlikle sadece yazılar ve düz şiir okumakla alakası yok. İçinizdeki yalnızlığı, hislerinize döktüğünüz kağıttır. İnsanlara bunları burada okutmak çok gurur verici. Burada yazımı gördüğüm zaman çok gururlandım. Her gencin bence yeteneğini fark etmesi için Yazı Akademisi’ni çok isterim. Yazı Akademisi’nden önce yazıyordum ama farkında değildim bu kadar iyi yazabildiğimin. Bir hocamın vesilesiyle geldim ve burada yeteneklerimin çok üstünde yazmaya başladım. Bu kadarını beklemiyordum. Bence her gencin yeteneklerini fark etmesi için Yazı Akademisi veya farklı konularda destek alması gerekiyor” diye konuştu.