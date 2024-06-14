Sultangazi Belediyesi Kurban Satış Alanı’nda bayram yoğunluğu yaşanıyor. En iyi ve cebine uygun kurbanlığı bulmaya çalışan vatandaşlar, kurban pazarına yoğun ilgi gösteriyor.

Sultangazi Belediyesi’nin kurduğu modern ve hijyenik Kurban Satış Alanı’nında bayram hareketliliği yaşanıyor. Alıcılar kurbanlıkları satma telaşındayken, vatandaş en iyi ve cebine uygun kurbanlığı bulmaya çalışıyor. Kurban satış alanı, özellikleriyle de dikkat çekiyor. 55 bin metrekarelik alanda özellikle kurban sahiplerinin rahat etmesi için yemekhane, çamaşırhane, kafeterya ve duş kabinleri bulunuyor. Ayrıca alanda Sultangazi Belediyesi tarafından ücretsiz wi-fi hizmeti verilirken, 7/24 güvenlik kameraları ile de izleniyor.

Ücretsiz ring seferleri

Vatandaşın ulaşım sorunu yaşamaması için kurban satış alanına, merkezi noktalardan belli aralıklarla ücretsiz ring seferleri düzenleniyor.

“En iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Kurban alanımızda titiz bir çalışma yürütüyoruz. İlgili müdürlüklerimiz alanda temizlik, dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Hayvan giriş çıkışı esnasında kontrol sağlayan birçok birimimiz var. Veteriner hekimlerimiz kurbanlıkları tek tek kontrol ediyor. Kurban sahipleri için de burada duşlardan çamaşırhaneye kadar bir çok fonksiyon alanı oluşturduk ve belediye olarak burada en iyi şekilde hizmet veriyoruz. Bayrama sayılı günler kala kurban telaşına düşen İstanbulluları alanımıza bekliyoruz. Şimdiden tüm komşularımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.