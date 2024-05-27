Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri 2023-2024 Yıl Sonu Kapanış Sergisi’nde kadınların el emeği ürünleri görücüye çıktı. Sergide konuşan Başkan Dursun, “Hem Halk Eğitim Müdürlüğü hem de Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber bu süreçleri yürütüyoruz. Toplamda farklı farklı 95 kursa katılan kadınların kendilerini daha iyi geliştirmesini hedeflemiştik” dedi.

Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı fuaye alanında Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri 2023-2024 Yıl Sonu Kapanış Sergisi düzenlendi. Sultangazi Belediyesi kadınların sosyal hayatta daha güçlü bir şekilde var olmaları için bir çok çalışma yürütüyor. Belediye tarafından eğitim verilen sanat ve mesleki eğitim kurslarında kadınlar hobilerini mesleğe çeviriyor. Sergide belediyenin kurslarında eğitim gören kadınların el emeği göz nuru, birbirinden kıymetli eserleri yer aldı. Toplamda farklı farklı 95 kursa katılan kadınların birbirinden güzel ürünleri bir hafta boyunca sergilenecek.

Sergide konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun “Bugün sanat ve meslek kurslarımızın atölyelerinin kapanış törenindeyiz. Bir taraftan kapanış gerçekleştirirken diğer taraftan da yeni dönemin açılışını da birlikte inşa ediyoruz. Bugün burada 95 branşta eğitim alan kursiyerlerimizin hem kurs hem de başarı belgelerini alma törenindeyiz. Hem Halk Eğitim Müdürlüğü hem de Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber bu süreçleri yürütüyoruz. Toplamda farklı farklı 95 kursa katılan kadınların kendilerini daha iyi geliştirmesini hedeflemiştik. Burada sadece bilgi becerisini geliştiren değil, bu donanımla üretici hale gelen bir kadın projemizin neticesiydi. Bundan sonra da yapmış olduğumuz işlerde hem kadını güçlendirmeyi hem aileyi güçlendirmeyi güçlendirirken de onu çok daha değerli hissettirmeye gayret ediyoruz. Hem kültürle hem sosyal faaliyetlerle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar bundan sonra da devam edecek. Burada ki ürünler bir hafta boyunca sergilenmiş olacak. Herkesi buraya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.