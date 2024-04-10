Sultangazi’de çiğköfte dükkanı işlemeciliği yapan bir esnaf, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ilçede görev yapan polis memurlarına bir sürpriz hazırladı. Asılsız ihbarda bulunan esnaf, olay yerine gelen polislere önceden hazırladığı çiğköfteyle sürpriz yaptı.

Olay dün akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi Atatürk bulvarı üzerinde yaşandı. Osman Durmuş isimli esnaf, 112’yi arayarak asılsız ihbarda bulunduktan sonra arkadaşları ile birlikte ekiplerin gelmesini bekledi. Kısa süre sonra ihbarın yapıldığı adrese gelen ekipler, içeriye girdiklerinde ise alkışlarla karşılanarak üzerinde mumların yandığı ve tamamen çiğköfteden yapılan pasta ile karşılaştı. İlk olarak manzara karşısında şaşıran ekiplere daha sonra ise mumları üfleten esnaf kestikleri pastayı da kendilerine ikram etti. Ardından bir süre sohbet eden polis ekiplerine hazırladığı paketleri hediye eden esnaf, Türk Polis Teşkilatının 179. yıl dönümünü kutlayarak kendilerini tebrik etti.