Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ’5. Geleneksel Kadim Şehir Erzurum Yöresel Günleri’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi’ye İstanbul’da yaşayan bütün hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Bu güzellikleri, Anadolu Kültür Festivali’nden yayınlanan bu görüntüleri görmeye davet ediyoruz" dedi.

Sultangazi, her hafta farklı bir memlekete ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Geleneksel olarak düzenlenen Erzurum Yöresel Günleri’nin bu yıl 5’incisi gerçekleştirildi. Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı’nda gerçekleşen etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un yanı sıra protokol ve Sultangazililer katıldı. Programda Erzurumlular etkinlik çadırında bir araya gelerek memleketlerine olan özlemlerini giderip, yöresel ürünleri tatma fırsatı buldu. Etkinlik alanında satışı gerçekleştirilen cağ kebabı ve kadayıf dolması tatlısı ise büyük ilgi gördü.

"Sultangazi’de birlik, beraberlik demek bu şehri oluşturan herkesle paydaş olarak, birlikte devam etmek demek"

Etkinlik alanında konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi’de Anadolu Kültür Festivali’nde bugün Erzurumlu kardeşlerimizle, dadaşlarla, Nene Hatunlarla bir aradayız. 5 yıldır Sultangazi’de bu güzel organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Elbette beraber yapıyoruz, çünkü Sultangazi’de birlik, beraberlik demek bu şehri oluşturan herkesle paydaş olarak, birlikte devam etmek demek. Biz de sivil toplum kuruluşlarıyla, vakıflarla, derneklerle bir arada çok güzel programlar yapıyoruz. Bu hafta Erzurum ile birlikteyiz, haftaya da Rizelilerle birlikteyiz. Kasım sonuna kadar devam edecek. Kasım sonuna kadar Anadolu’nun çeşitli vilayetlerini burada tanıtmaya, dostlukları pekiştirmeye, özlemleri gidermeye ve tarihi alanları varsa tarihini tanıtmaya devam edeceğiz. Elbette yemeyle, içmeyle ilgili çok güzel hasretlerimiz var, güzel alışkanlıklarımız var. O yeme içmeleri de burada özleyenlere göstermeye gayret ediyoruz. Bir ve beraber olmalıyız bu güzel topraklarda. Birliğimizi yansıtmalıyız. Beraberliğimizi yedi düvele göstermeliyiz. Biz de Sultangazi özelinde üzerimize düşen payı bu şekliyle göstermeye gayret ediyoruz. Sultangazi, 81 vilayetin güzel insanlarının yaşadığı güzel bir ilçe ve Sultangazi’ye İstanbul’da yaşayan bütün hemşerilerimizi davet ediyoruz. Bu güzellikleri Anadolu Kültür Festivali’nden yayınlanan bu görüntüleri görmeye davet ediyoruz" dedi.

Etkinlik alanının çok güzel olduğunu belirten Dilek Gedik, "Şenliğimiz yapılmış. Haberimiz yoktu, geldik ama devamlı istiyoruz böyle şenliklerimizin olmasını. Erzurumluyum, dadaşım. Bir Erzurumlu olarak tabii ki gurur duyuyoruz. Böyle şenliklerin devamlı olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Erzurumun cağ kebabının meşhur olduğunu belirten Metin Kara ise, vatandaşların neşeli ve mutlu günler geçirmelerini dilediğini söyledi.