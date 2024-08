Sultangazi’de çöp eve çevirdikleri daireye 100 bin lira zarar veren 4 yıllık kiracı, ev sahibini hedef alarak duvarlara küfürler yazıp kaçtı. Dairenin halini ve kendisi hakkında yazılan küfürleri gören gurbetçi ev sahibi şaşkına dönerken, çöple doldurulan dairden temizlik sırasında araba tamponu çıkması görenleri şaşkına çevirdi.

Olay önceki gün Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Almanya’da yaşayan ve zaman zaman Türkiye’ye gelen Hayrettin Şen, yurt dışında olduğu sırada boş dairesi tanıdığı bir emlakçı tarafından kendisinden habersiz olarak kiraya verildi. Türkiye’ye geldiğinde aynı apartmanda kalan Şen, içini yeni yaptırdığı evinde yaşayan aileden pandemi döneminde kira almadı. Aile zaman zaman kirayı aksatırken, hem apartmandakilerle hem de mahalleliyle sıkıntı yaşadı. Olayların çığırından çıkması üzerine Şen, 4 yıllık kiracılarını çıkartmak istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Taraflar arasında çıkan tartışmada ev sahibi, kiracı ve oğlu tarafından darp edilerek hastanelik edildi. Yaklaşık 4 yıl sonra tüm eşyalara ve daireye zarar vererek evi boşaltan kiracı geride ise 100 bin liralık zarar bıraktı. Taşınma esnasında komşularının kendisini "bu adam seni öldürür bulaşma gitsin" uyarıları ile sesini çıkartmayan Hayrettin Şen, boşaltılan dairesini görmek için aşağıya indiğinde ise karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü. Evden araba tamponu bile çıkarken, duvardaki küfür içerikli yazıları ve evdeki zararı gören gurbetçi, eski kiracıları hakkında bir kez daha suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Duvarlara küfürler yazıp kaçtılar

Yaklaşık 4 yıldır yaşadıkları ve 100 bin lira değerinde zarar verdikleri daireyi adeta çöp eve çeviren kiracılar taşınma esnasında ise ev sahibini hedef alarak duvarlara küfürler yazıp oda dolusu da çöp bıraktılar. O anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, kiracılar tarafından evin çeşitleri yerlerinin kırılarak zarar verildiği, duvarlara küfürler içeren yazıların yazıldığı ve aralarında araba tamponu dahil olmak üzere oda dolusu çöp çıkartıldığı görülüyor.

"Sıfır yaptırdığım daireye 100 bin lira zarar verdiler"

Yurt dışında yaşadığını 6 ayda bir Türkiye’ye geldiğini belirten ev sahibi Hayrettin Şen, "6 ayda bir Türkiye’ye tatile geliyorum. Almanya’ya giderken sıfır daire yaptım ve kiraya vermiştim. Buranın kiracısı 3. kata taşındı. Bu daire boş ve tertemizdi, yeniydi, kapıları, mutfakları, boyasını, hepsini yeni yaptım ve bıraktım. Ben Almanya’dayken emlakçı bunlara benim haberim olmadan kiraya vermiş. Evimle ilgilenemedim. Bunların kira kontratları yok. Bunların benimle hiçbir sözleşmeleri olmadığı halde pandemi olduğunda kira almadım iyilik yaptım. İncik boncuk satıyorlar yollarda diye acıdım onlara. 6 ay kira vermedikleri halde önemsemedim. Bu kişiler psikopatmış, madde kullandıkları için bir laf söyleyemedim, dairemi göremedim, bakıp ilgilenemedim. Geldiğimde bunlar kiracıydı, 3-4 yıldır oturuyorlardı. Kirayı bazen ödüyor, bazen ödemiyordu, yine fakir ve gariban diye göz yumuyordum, eşim de biliyor bunu, komşular da biliyor" dedi.

Kiracılarına iyilik yaptığını söyleyen Şen, "Her zaman çoluk çocuklarına harçlık da verdim. Almanya’dan çikolatalarını da getiriyordum. İyilik yapıyordum ama son iki sene zarfında bu binayı da, evleri de, mahalleyi de canından bezdirdiler. Her gün kavga gürültü, her gün polisler kapıya geliyor. Almanya’dan 6 defa bunlar için buraya geldim çıkartmak için çıkartamadım. İşler kontrolden çıkınca 2 sefer savcılığa verdim, 1 sefer polis karakoluna suç duyurusunda bulundum. Beni hastanelik ettiler. Bende ve savcılıkta fotoğrafları var oğlu ve kendisi saldırdı bana, kiracılar da şahittir buna. Şimdi daireyi daha yeni görüyorum. Yarın yine savcılığa gideceğim ve suç duyurusunda bulunacağım. Bu 3. kez olacak. Evimi batırmışlar, berbat etmişler, duvarlara küfürler yazmışlar. Çöpler, araba tamponları, kırık dökük eşyalar, aklıma gelmeyen çok şeyler var, bütün hepsi evimden çıktı. Taşınırken bu madde kullanıyor diye bana mahalleli ve kiracılar söyledi. Sakın inip de bir laf söyleme ona sonra seni bıçaklarlar, seni öldürürler dikkat et bunlara uyma diye. Ben 5. katta oturuyorum, onlar girişte oturuyor inip daireme bakamadım korkudan, bana bir zarar verir diye. Çelik dış kapıyı, kiracıların yaptırdığı haricinde 6 sefer ben yaptırdım” ifadelerini kullandı.