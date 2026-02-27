İstanbul Sultangazi'de bir otomobilden, kaldırımda bulunanlara yönelik silahla ateş açıldı. Saldırı sırasında çevredekiler panikle kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 50. Yıl Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki arkadaşın kaldırımda oturduğu ve bir seyyar satıcının beklediği sırada bir otomobil durdu. Araçtan kaldırımda oturanlara silahla ateş açıldı. Saldırı sırasında kaldırımdakiler panikle kaçarken, otomobil ise hızla uzaklaştı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldığı öğrenildi. O anlar ise kameraya yansıdı.