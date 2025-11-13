İstanbul’un Sultangazi ilçesinde su kesintisi sonrası patronunun uyarılarını dikkate almayarak muslukları açık bıraktığı iddia edilen stajyer ile patronu arasında çıkan tartışma, bıçaklı saldırıya döndü. Olayda stajyer elemanın sabıkalı olduğu öğrenilen babası, iki oğlu ile birlikte iş yerini basarak işletme sahibinin 18 yaşındaki oğlunu bıçakladı. Temizlik görevlisi süpürgesiyle tarafları ayırmaya çalışırken, yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan baba ve iki oğlunun ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Olay, 10 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, geçtiğimiz cumartesi günü bölgede yaşanan su kesintisi nedeniyle işletme sahibi çalışanları muslukları kapatmaları konusunda uyararak hafta sonu tatiline çıkıldı.

Ancak musluklardan birisinin açık bırakılması nedeniyle iş yerine su bastı. Pazartesi günü geldiklerinde musluğun açık kaldığını ve iş yerine su bastığını gören işletme sahibi ile yanlarında stajyer olarak çalışan Alim Y.D. arasında tartışma yaşandı.

Hakaretler ederek iş yerinden ayrılan stajyer eleman, kısa süre sonra babası ve abisi ile birlikte tekrar çalıştığı işyerinin kapısına geldi. Baba ve iki oğlu o esnada işyeri önünde bekleyen çalışanlara saldırıp darp ederken, sabıkalı öğrenilen baba Ferhan D. kendisine engellemek için araya giren temizlik görevlisine de saldırarak işletme sahibinin 18 yaşındaki oğlu K.B.’yi kalçasından bıçakladı. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan saldırgan baba ve iki oğlunun ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yaşanan olayda yaralanan K.B. "Cumartesi günü bir musluk meselesi olmuştu Yakup’u ben dışarı çıkarırken ufak bir münakaşa oldu. Dedim Yakup bela olma git kavga çıkmasın olay olmasın. Yakup gitti parka doğru orada bir münakaşa yaşadık. Sonra dedi ki beklememi söyledi. Ve abisi ile babasını alıp geldi. Biz o an normal gelip konuşacağını bekliyorduk aşağıya doğru yürüdüklerini gördük. Fakat geldiler direkt amcamın göğsüne doğru bıçağı salladı. Salladığı gibi amcam kaçtı zaten direkt abisiyle kardeşi bana saldırmıştı. Sonra babası arkadan geldi. 3 tane bıçak kalçama sapladı. Okulda da zaten bu çocuğun sıkıntıları varmış önceden. Stajyerliğini sonlandırmak için okula gitmiştik orada da önceden bir dosyası varmış. Çalıştığı yerlerde de böyle olaylar yaşanmış kavga yaşanmış. Yani bu çocukla daha önce de kimse anlaşamamış doğru düzgün. 55-60 yaşında bir adam geldi. Ben 18 yaşındayım kavgacı bir insan değilim. Geldi direkt bıçağı batırması yanlıştı. O an içeriyede girebilirdi. İçeride kardeşim vardı, yeğenim vardı. Çöpçü bir abimiz vardı. O araya girdi kardeşlerim hepsi içeride ağlıyordu zaten. Çöpçü abi araya girmese belki daha da farklı şeyler olabilirdi" dedi.

Olay anında işyerinde bulunan akrabaları Salih Abanamak ise, "Cumartesi günü su kesintisi vardı. Cumartesi günü çalışan stajyer suyu açık bırakmış. Pazartesi günü de çocuklar gelmiş dükkana bakmışlar sular açık. Sonra çocuklar da münakaşaya girmiş. Sen suyu niye açık bıraktın gibisinden. Öyle deyince de birbirine münakaşaya girmişler sonra küfürlü hakaretli falan konuşmuş çocuk. Buradan küfür ede ede çekip evine gitmiş. Babasını abisini çağırıp çocuklara bıçakla saldırıda bulundular. Savunmasız bir şekilde çocuklara gelip bıçakla saldırıyorlar ve Allah’tan ki burada temizlik görevlisi vardı araya girip müdahalede bulunuyor" dedi.

"Ahmet Minguzzi olayının yaşanmasını istemiyoruz"

Yaralı gencin amcası Alaaddin Bider ise "Cumartesi günü Sultangazi bölgesinde su kesintisinden dolayı biz çeşmeleri kapatmıştık. Ve oraya kağıtla su yok çeşmeleri açmayın diye yazmıştık ama eleman çeşmeyi açık bırakıyor. Biz pazartesi günü dükkanımıza geldiğimizde su basmıştı. Benim abim bu kişiyi uyarıyor neden açık bıraktın deyince bu tepki veriyor. Abime küfür ve hakaret ediyor. Benim yeğenim yani bıçaklanan bu arkadaşı alıyor dışarı gönderiyor. Git diyor hani bu olay büyümeden dışarı çıkartıyor. Bu da dışarı çıkarken sağa sola hakaretler, küfürler cama çerçeveye sağa sola vura vura hakaret ediyor. Bizimkiler de diyor ki sen niye küfür ediyorsun git küfür etme diyerek gönderiyorlar. Çocuk kendince babasını abisini arıyor. İş yerinden getiriyor buraya kadar. Ellerinde bıçaklar geliyorlar buraya bizimkiler savunmasız bir şekilde kapıda bekliyorlar. Görüntüler bariz ortada. Geliyorlar direkt baskın yapıyorlar ve öldürmeye teşebbüs. Ellerinde bıçak abim kendini can havliyle bir şekilde atıyor ve 3 kişi 15 yaşındaki çocuğu alıyorlar. Temizlik personelinin ellerinden öpüyorum bize zaman kazandırdı. Tekrardan bu arkadaşlar serbest kalmış benim yeğenim ölebilirdi. Ahmet Minguzzi olayının yaşanmasını istemiyoruz. Ve bu adam kasten 15 yaşındaki çocuğu alıyorlar öldürmeye teşebbüs ellerinde bıçakla sağa sola bel üstü çalışıyor. Yeğenimi bıçaklayan kişi geçmişe yönelik cezaevinde yatmış suç makinesidir ve şu an serbest. İllaki birinin ölmesi mi gerekiyor tek bir ricam var. Biz bu şekilde olmasını istemiyoruz herkesi göreve davet ediyorum" dedi.

Yaşanan olayda 18 yaşındaki K.B. kalçasından 3 bıçak darbesi ile yararlanarak hastaneye kaldırılırken, o anlar işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde bıçak olduğu görülen sabıkalı babanın yanındaki 2 oğlu ile birlikte işyeri önündeki gençlere saldırdığı ve 18 yaşındaki K.B.’in bıçaklandığı, kendisine engellemek olmaya çalışan temizlik personeline de saldırdığı görülüyor.