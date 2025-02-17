Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14:30 sıralarında Eski Habibler Mahallesi’ndeki elektrik panosu imalatı yapan işyerinde meydana geldi. Şiddetli yağışından ardından rögar taşarak iş yerinin depo kısmından başlayıp imalat alanına yayıldı. Çalışanlar, iş yerinde bulunan malzemeleri kendi imkanları ile kurtarmaya çalıştı ancak yayılan atık su nedeniyle çok sayıda malzeme kullanılmaz hale geldi. Yaşanan olayın ardından çalışanlar durumu İSKİ ekiplerine bildirdi. İş yerini atık suyun bastığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin depo kısmının tamamen sular altında kaldığı görülüyor.