Soruşturma kapsamında iki fon yöneticisinin kişisel hesaplarından İsviçre'deki banka hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri yaptığı da tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında mali hareketlere yönelik incelemeler genişletildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, fon hesaplarında bulunan nakit varlıklar, şirket yöneticilerine ait paralar ve transfer edilmek üzere olan tutarlar hakkında yeni tedbir kararları alındı.

Soruşturma kapsamında toplam değeri yaklaşık 750 milyon lirayı bulan varlıkların el konulması ve dondurulmasına yönelik işlemler gerçekleştirildi.

FON HESAPLARINDAKİ 387 MİLYON LİRA DONDURULDU

MASAK tarafından yapılan incelemelerde, soruşturmaya konu fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 359 liralık nakit varlığa dondurma tedbiri uygulandı.

Tutuklu bulunan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı M.Y.'nin 105 milyon liralık mal varlığı hakkında da el koyma kararı alındı.

Öte yandan, QNB Finansbank nezdinde TERA Portföy aracılığıyla transfer edilmesi planlanan 257 milyon liralık tutara da müdahale edildi.

Bu işlemlerle birlikte soruşturma kapsamında mali tedbir uygulanan varlıkların toplam büyüklüğü yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı.

İSVİÇRE'YE YAPILAN PARA TRANSFERLERİ MERCEK ALTINDA

Başsavcılığın talebi üzerine MASAK tarafından hazırlanan raporlarda, fon yöneticilerinin mali işlemlerine ilişkin yeni bulgulara ulaşıldı.

İncelemelerde, iki fon yöneticisinin şahsi banka hesaplarından İsviçre'de bulunan hesaplara yüksek miktarlarda para aktardığı belirlendi.

Söz konusu para hareketlerinin niteliği ve soruşturmayla bağlantısı araştırılırken, şüphelilerle ilişkili hesaplar üzerindeki mali incelemelerin sürdüğü bildirildi.

MAL VARLIKLARININ DEVRİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK TEDBİRLER

Soruşturma kapsamında uygulanan el koyma ve hesap dondurma işlemleriyle, incelemeye konu para ve mal varlıklarının başka kişilere aktarılmasının, elden çıkarılmasının veya değer kaybına uğratılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, mali kayıtlar ve para transferlerine ilişkin incelemeler devam ediyor.