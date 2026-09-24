İnegöl’de başta İnegölspor ve Kafkasspor olmak üzere yaklaşık 30 spor kulübünün faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Başkan Alper Taban, mevcut stadyumun eski ve riskli yapıda olması nedeniyle yeni stadyum talebinin uzun süredir takip edildiğini ifade etti.

İHALE TAMAMLANDI, SÜREÇ BAŞLADI

İnegöl Stadyumu projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Taban, milletvekilleriyle birlikte yürüttükleri çalışmalar sonucunda taleplerini ilgili Bakanlığa ilettiklerini söyledi.

Taban, sürecin geldiği noktayı şu sözlerle anlattı:

“Uzun zamandır takip ettiğimiz bir projeydi. Şehrimizde İnegölspor var, Kafkasspor var. Profesyonel takımların haricinde 30’a yakın spor kulübü var. Nitelikli sporcusu fazla olan bir şehir. Stadyumumuzun eskimiş olması ve riskli yapıda bulunması nedeniyle milletvekilimiz başta olmak üzere çalışmalar yürüterek Bakanlığımıza talebimizi iletmiştik. Onlar da yapacaklarını ifade etmişlerdi.”

İhalesi gerçekleştirilen projede yüklenici firmanın sözleşmeyi imzaladığını belirten Taban, artık uygulama aşamasına geçildiğini kaydetti.

YAKLAŞIK 400 GÜNDE TAMAMLANACAK

Projenin yapım süresinin yaklaşık 400 gün olarak planlandığını belirten Başkan Taban, yeni stadyumun önümüzdeki sezona yetiştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Taban, “İhaleyi gerçekleştirdik ve dün itibariyle ihaleyi alan işletme firma gelip sözleşmesini imzaladı. Bu ne demek oluyor? Artık biz alanı ilgili işletmeciye teslim ediyoruz. Yapım süresi yaklaşık 400 gün. Önümüzdeki sezona yetiştirmek istiyoruz.” dedi.

Yüklenici firmanın da önceki gün İnegöl’e gelerek ziyaret gerçekleştirdiğini aktaran Taban, çalışmaların kaliteli şekilde yürütülmesi konusunda firmaya beklentilerini ilettiklerini söyledi.

“SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Stadyumun yapım sürecini yakından takip edeceklerini vurgulayan Taban, yüklenici firmadan belirlenen süre içerisinde çalışmaları tamamlamasını istediklerini belirtti.

Taban, “Kaliteli bir iş yapılmasını istediğimizi belirttik. Bunun takibini yapacağımızı, belirtilen sürede süreci tamamlamalarını istediğimizi ifade ettik. Onlar da bu anlamda profesyonel bir firma. Şu anda Hatay’da stadyum yaptıklarını ifade ettiler.” diye konuştu.

PROJENİN DEĞERİ 1 MİLYAR 258 MİLYON TL + KDV

Yeni stadyum projesinin yaklaşık 1 milyar 258 milyon TL + KDV bedelle gerçekleştirileceğini açıklayan Başkan Taban, çalışmaların başlamasıyla birlikte kamuoyunu da süreç hakkında düzenli olarak bilgilendireceklerini ifade etti.

Taban, “Proje başlamış oldu. Biz de zaman zaman oraya gidip kamuoyunu aydınlatmış olacağız.” dedi.

İnegöl’de spor camiasının uzun süredir beklediği yeni stadyum projesinde böylece ihale ve sözleşme aşaması tamamlanırken, gözler artık yaklaşık 400 günlük yapım sürecine çevrildi.