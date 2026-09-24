Litre başına yapılan 5 lira 57 kuruşluk indirimi, 2 lira 55 kuruşluk artışın izlemesi bekleniyor. Yeni fiyatların 25 Eylül Cuma günü itibarıyla pompaya yansıması öngörülüyor.

Akaryakıt piyasasında fiyat hareketliliği sürüyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve uluslararası gelişmeler, yurt içindeki pompa fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 25 Eylül saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 55 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Beklenen fiyat artışının uygulanması halinde motorinin litre fiyatının İstanbul'da 93,45 liraya, Ankara'da 94,55 liraya ve İzmir'de 94,85 liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Doğu illerinde ise litre fiyatının 96,25 liraya kadar çıkması bekleniyor.