AFAD verilerine göre Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40’ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Sarsıntının ardından deprem uzmanlarından peş peşe dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

"BU FAY, 7'YE VARABİLECEK DEPREM ÜRETEBİLİR"

Katıldığı bir canlı yayında konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Geleceğe yönelik büyük bir deprem beklentisi olacağı kanaatinde değilim. Ama bu fayın, 7'ye varabilecek deprem üretme potansiyeli var." dedi.

"BENİM KANAATİM DAHA BÜYÜK BİR DEPREM OLMAYACAĞI YÖNÜNDE"

Tüysüz, "Benim kanaatim burada daha büyük bir deprem olmayacağı yönünde. En azından yakın bir dönem için birkaç on yıl içerisinde böyle bir depremin olmayacağını söylemek mümkün." ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRAKİ DEPREMLERİ İZLEMEK GEREKİYOR"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy da, depremin sığ bir noktada olmasının, geniş bir alanda hissedilmesine neden olduğunu ifade etti. Ersoy, "Tarihsel döneminde burada çok büyük yıkıcı depremler, bildiğim kadarıyla yok. Bundan sonraki meydana gelen depremleri de izlemek gerekiyor tabii. Ama 5'i geçen her deprem, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da özellikle kırsal kesimde bazı hasarlar yapabiliyor." şeklinde konuştu.

"BURALARDA DAHA ÖNCE DEPREM OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİM"

Prof. Dr. Naci Görür de, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şanlıurfa-Pınarbaşı-Urfa'da 5,8 deprem oldu. Buralarda daha önce deprem olacağını söylemiştim. Sebebi Şubat 2023 depremleri ve Doğu Anadolu Fayı'nın (DAF) kırılması. Güneydoğu bindirme kuşağı ve Arap Levhası (Levha Kenarı) enerji biriktiriyor. Bölge DAF'a ve Bozova Fayına çok yakın." ifadelerini kullandı.