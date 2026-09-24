Dairede "Siyanür var, girmeyin" yazılı not bulunurken, Namık Özcan’ın eşi Fatma Özcan’ı öldürdükten sonra siyanürle intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak’ta bulunan 11 katlı sitenin 3. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Namık Özcan (53) ve eşi Fatma Özcan’dan (45) haber alamayan çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, çifti hareketsiz halde bulurken, içeride kimyasal madde kokusu olduğunu fark etti. Bunun üzerine ekipler daireden çıkarak durumu AFAD’a bildirdi. Tedbir amacıyla binada bulunan vatandaşlar da tahliye edildi.

Dairede "Siyanür var, girmeyin" notu bulundu

AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede Fatma Özcan’ın cansız bedeni yatak odasında, Namık Özcan’ın cansız bedeni ise oturma odasında bulundu. Namık Özcan’ın yanında "Siyanür var, girmeyin" yazılı bir not ile katı siyanür olabileceği değerlendirilen bir madde ve ilaçlar bulunduğu öğrenildi.

Cenazeler Ankara’ya gönderildi

Çiftin cenazeleri, gece saatlerinde özel koruyucu kıyafet giyen AFAD görevlilerince daireden çıkarıldı. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Maddenin niteliği ile çiftin kesin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsi ve incelemelerin ardından belirleneceği bildirildi. Soruşturma kapsamında, Namık Özcan’ın eşi Fatma Özcan’ı öldürdükten sonra siyanürle intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.