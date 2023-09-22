Sultangazi’de yiyecek bulmakta güçlük çekip aç kalan domuz sürüsü vatandaşların yürüyüş yaptığı piknik alanında görüldü. Domuzların yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi’de havanın kurak geçmesi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü Gazi Mahallesi Kent Ormanı’nda vatandaşların piknik ve yürüyüş yaptıkları alanda görüldü. Domuzlar burada yiyecek ararken görüntülendi. Sürü halinde dolaşan domuz sürüsünün yiyecek aradıkları anlar o esnada yürüyüş yapan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.