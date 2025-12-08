

Bu tarihi yolculuk, Osmanlı döneminin eşsiz hazineleri, gönül sultanlarının manevi durakları, Cumhuriyet’in ruhunu yansıtan en eski 5 mahallesi ile Bizans, Prusa ya da Bitinya dönemiyle de sınırlı değil. Zamanın Kapısı, tarihi milattan önce 3 bin yıl öncesine uzanan ‘Arkeopark’ açılıyor.

3 bin yıllık mozaiklerin keşfedildiği Hisar Arkeopark Projesi’ni rekor bir sürede gün yüzüne çıkaran Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, çalışmaların yüzde 95 seviyesine ulaştığını ve projenin 2026’nın ilk aylarında açılmasının planlandığını açıkladı.

500 bin metrekarelik alanda barındırdığı eşsiz tarihi mirasla Hisar Bölgesi’nin, Bursa, Türk ve dünya tarihi adına çok büyük anlam taşıdığını vurgulayan Başkan Aydın, "Bursa’nın kalbi Osmangazi, Osmangazi’nin kalbi Hisar, Avrupa’da ‘Old City’ diye gezdiğimiz yerlerin karşılığı aslında. Amacımız bu değeri ayağa kaldırmak ve turizmin merkezine oturtmak" dedi.

Başkan Aydın, Arkeopark’ın yanı sıra Filiboz Mescidi, Alaaddin Camii, 1326 tarihli Osman Gazi Camii, Sümbüllü Bahçe Konağı, Sur Kapıları, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri, Saat Kulesi ve tarihi mahallelerine sahip Hisar bölgesine önemli bir eserin daha kazandırılacağını duyurdu.

Kamuoyunda Kolsuz Faik İpek Fabrikası olarak bilinen tarihi Romangal Fabrikası’nda çalışmaların başladığını belirten Aydın, "Çok kısa sürede kültür, sanat, gastronomi, konser ve müze işlevleriyle Bursa’ya yeni bir yaşam alanı kazandıracağız" dedi.

Kavaklı Temiz Cadde’deki çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Aydın, "Temiz Cadde’de küçük bir müze, konaklama alanı ve asansörle Üftade Hazretleri’nin bulunduğu seyir terasına ulaşım imkanı oluşturacağız. Böylece Bursalıların yürüyerek gezebileceği tam bir tarih rotası ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

