Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yol kontrolünde ele geçirilen yaklaşık 1 ton belgesiz ve menşei belirsiz hayvansal ürün imha edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrol noktasında durdurulan bir araçta, soğuk zincir kurallarına uygun taşınmayan, belgesi bulunmayan ve menşei belirsiz hayvansal ürünler tespit edildi. Gıda kontrol görevlilerince yapılan incelemede insan tüketimi için uygun olmadığı belirlenen ürünler ambalajlarından çıkartılarak imha edildi. Ekipler, kaçak ve kontrolsüz hayvansal ürün taşımacılığına yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.