Bileciklilerle buluşan Usta Yazar Sunay Akın, yaptığı söyleşide Bilecik’te Zafere giden yolu anlattı.

Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen söyleşiye Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Başkanı Ali Özdemir, İlçe Başkanı Melih Karaçam, belediye başkan yardımcıları, il genel ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Bilecik’in kurtuluş mücadelesindeki yeri ve önemine de değinen Yazar Sunay Akın, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesini başlatırken ve sonrasında yaşadığı zorlu mücadeleyi görseller eşliğinde anlattı. Heykel sanatının kültürümüz ve medeniyetimizdeki yerine dair de konuşan Akın, bu yönde yapılan yanlış bilgilendirme ve inanışları da eleştirdi. Söyleşi sonrasında ise Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik’te çok anlamlı bir günde değerli bir konuğu ağırladıklarını belirterek, konuşmasından dolayı Yazar Sunay Akın’a teşekkür etti.

Yazar Sunay Akın’a, Bilecik mermeri üzerine yansıtılan Atatürk görseli ve çiçek hediye eden Başkan Subaşı, Bilecik’teki kültür ve sanat aktivitelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Usta Yazar Sunay Akın ise Bilecik’te olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, kendisini Bileciklilerle buluşturan Başkan Subaşı’na teşekkür etti.