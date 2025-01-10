Süper Amatör: Süperlerde ikinci yarı heyecanı cumartesi günü başlıyor. Bundan sonra play – off’u hedefleyen veya ligde kalmak isteyenler daha dikkatli olmak zorunda. Çünkü bazı maçların telafisi olmayabilir. Hak edenin kazanması dileğiyle…

A Grubu: Son haftalar düşüşte olan Anadolu FK ikinci yarıya lider Kestel Belediyespor deplasmanında başlayacak.

B Grubu: Murat Ulu gözetiminde yıllar sonra ilk devreyi lider bitiren Kurtuluşspor evinde Nilüfer Kızılcıklıspor maçıyla ikinci yarıya başlayacak. İlk maçı temsilcimiz 1-0 kazanmıştı. Ligde son basamaktan çıkamayan Akhisar Demirspor deplasmanda Burgazspor ile karşılaşacak.

C Grubu: İlk devreyi ilk iki sırada bitiren Orhaniyespor 2025 yılındaki ilk maçında Mesudiye Sahasında orta sıralardaki Bursa 1326 FK ile yapacak. Son hafta üçüncü antrenörü Kadir Hoca ile çalışmalarına devam eden Alanyurt Gençlik ilk hafta BAY geçecek.

CERRAHSPOR İÇİN SON ŞANS

1.KÜME

1.Grup: Yenicespor bu hafta Bursa’da bir atında yer akan Şirinevlerspor’a 1-0 mağlup oldu. Yenicespor bu hafta evinde Harmancıkspor’u konuk edecek. Temsilcimiz tehlikeli bölgeye yaklaştığı için evinde puan kaybetmemeli.

3.Grup: Doğanspor, İnegöl’de Altınayakspor’u misafir etti. Misafir umduğunu değil kalesinde 7 gol görmüş oldu. Doğanspor maçı 7-1 kazanıp puanını 22’ye çıkardı. Doğanspor bu hafta Bursa’da Duaçınarıspor ile kozlarını paylaşacak.

4.Grup: Cerrahspor sahasında 1922 Mütakerespor ile karşılaşıp rakibini 10’a 1 gibi tarihi bir skorla yenerken müsabaka tamamlanamadı. Umurspor’un puan kaybetmesiyle umutlanan temsilcimiz şimdi de play – off için lig ikincisi olan Hamitlerspor ile de kapışmak zorunda kalacak. Cerrahspor play – off hedefiyle mutlaka kazanmak isteyecektir.

5.Grup: Gençlergücü 12. maçını evinde Yeni Karamanspor ile yaptı. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 bitti. Gençlerle mücadele eden Gençlergücü yine bir puan almış oldu. Tebrikler Gençler. Gençlergücü hafta sonu aynı puandaki Gürsu Yenidoğanspor ile mücadele edecek.