Fatih Belediyesi’nin, Suriçi’nin en güzel balkonlarını seçmek amacıyla düzenlediği “Balkon Yarışması” başvuruları başladı. Fatih’e eşsiz bir güzellik ve renk katarak ilçenin görsel zenginliğini artırmayı hedefleyen yarışmaya Fatih’te ikamet edenler başvurabilecek.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan yarışmada, balkonların genel tasarımı ve çevreyle uyumu gibi önemli kriterler dikkate alınacak. Değerlendirmede, balkonların estetik görünümü ve işlevselliği, kullanılan bitki çeşitliliği ve bitkilerin birbirleriyle uyumu büyük bir öneme sahip. Sağlıklı bitkilerin tercih edilmesi, renklerin uyumu ve bakım ihtiyaçları da göz önünde bulundurulacak. Balkonların bakımlılığı ile birlikte, saksılar, mobilyalar ve diğer aksesuarların uyumu da değerlendirme kriterleri arasında yerini alıyor.

“Amacımız vatandaşlarımızı güzel uygulamalara teşvik etmek ve bilinçlendirmek”

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “İstanbul’un gözbebeği Fatih’imizin her yönüyle örnek, zarif, yaşanabilir bir şehir olması için gösterdiğimiz gayretin meyvelerini görmekten mutluluk duyuyoruz. Yeşil alanları artırırken, vatandaşlarımıza yönelik duyarlılık ve bilinç oluşturan etkinlikler düzenliyoruz. Balkon yarışması da bu etkinliklerden biridir. Asıl amacımız, vatandaşlarımızı güzel uygulamalara teşvik etmek ve bilinçlendirmektir” ifadelerini kullandı.

Son başvuru tarihinin 31 Temmuz 2024 olarak belirlendiği yarışmada, birinciye 12 bin 500, ikinciye 10 bin, üçüncüye 7 bin 500 lira ve çeşitli ödüller verilecek.