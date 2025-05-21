Seslerin saldırı olup olmadığı netlik kazanmadı. Yerel kaynaklar tatbikat yapıldığını öne sürerken, resmi bir açıklama yapılmadı.

Suriye'de 8 Aralık'ta gerçekleşen tarihi operasyon sonucunda Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana, terörle mücadele ve ekonomik anlamda toparlanma süreci yaşanıyor. Süreç devam ederken, bölgedeki devam eden gerginlik zaman zaman artıyor.

Salı (20.05.2025) gününe ait olduğu iddia edilen görüntülerde, Suriye'deki Rusya’nın ana üssü Hmeymim'den makineli tüfek sesleri ve patlamalar duyuldu. Bölgede yaşayanlar, üssün saldırıya uğrayıp uğramadığının net olmadığını söyledi.

The National'ın haberine göre, bölge sakinleri, Hmeymim Hava Üssü çevresinde insansız hava araçları (İHA) gördüklerini ve patlama sesleri duyduklarını belirtti. Üsse 2 kilometre uzaklıkta yaşayan bir kişi, “Sabah saatlerinden beri İHA sesleri, patlamalar ve makineli tüfek atışları duyuyoruz” dedi. Başka bir sakin ise Rusya'nın bölgede cep telefonu iletişimini engellediğini söyledi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırının Suriye hükümetine bağlı milis güçler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini bildirdi.

Ancak başka bir yerel kaynak, Rus birliklerinin üs içinde İHA, havan ve diğer silahlarla tatbikat yaptığını iddia etti. Suriye ordusuna bağlı birliklerin ve milislerin üssün yakınına konuşlandığını doğruladı ancak iki taraf arasında çatışma yaşandığı yönündeki haberleri yalanladı.

“Bu ilk kez olmuyor” diyen kaynak, bu ayın başlarında benzer bir olayın daha yaşandığını hatırlattı. Moskova ya da Şam'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Hmeymim ve Tartus’taki diğer üs, Rusya’nın sıcak denizlere erişim sağlayan en önemli askeri noktaları. Her iki üs de, Aralık ayında devrilen eski diktatör Beşar Esad’ın ana destekçisi olan Alevi mezhebinin yoğun olduğu bölgede bulunuyor.